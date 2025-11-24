Javi Maneiro, cantante de Heredeiros da Crus, abandona el grupo

Javi Maneiro en el concierto que Heredeiros da Crus ofreció este año en el Revenidas Gonzalo Salgado

Javi Maneiro el cantante de Heredeiros da Crus, abandona el grupo y pone fin a su etapa en una de las agrupaciones más populares del panorama musical en Galicia.

Así lo han comunicado desde las redes sociales de Heredeiros da Crus asegurando que "a banda atópase nun momento de profunda conmoción" y explican que por el momento no podrán ofrecer más información sobre su futuro, que "está aínda por definir".

Ante este cambio de rumbo el grupo de Ribeira se ve obligado a cancelar dos de sus próximas actuaciones en el Inverfest el 31 de enero y en el Exporock el próximo 14 de marzo. Además también suspenden todas las negociaciones en marcha para el 2026.

La agrupación asegura que Maneiro fue para la banda "enerxía e personalidade", le agradecen todo el cariño y el recorrido que han logrado juntos y le desean también lo mejor en su nueva etapa.