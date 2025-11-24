El Gobierno local de Ribeira presenta un presupuesto para este año de casi 29,8 millones de euros, que es un 5,88% inferior al de 2024

La alcaldesa y la concejala de Economía e Facenda de Ribeira presentaron las grandes magnitudes del presupuesto municipal para el presente ejercicio 2025 Chechu Río

La alcaldesa y la concejala de Economía e Facenda de Ribeira, María Sampedro y Herminia Pouso, respectivamente, presentaron a última hora de esta mañana el presupuesto municipal para el presente ejercicio económico por un importe de 29.756.460 euros, lo que supone un 5,88% menos que el de 2024, y que se debatirá y someterá a aprobación en un pleno extraordinario que se convocó para este miércoles, 26 de noviembre, a las ocho de la tarde.

Esto último se debe, según explicaron, a que disminuye la previsión de ingresos, puesto que el año pasado se contemplaba una operación de endeudamiento por 2,6 millones de euros. Pouso Maneiro, que hizo mención a las grandes magnitudes recogidas en ese documento y que destacó que siguen sin aumentar la presión fiscal a los vecinos, reconoció que dada la altura del año en la que se presenta este documento financiero, pudiera parecer más bien una liquidación, pero precisó que, después de casi mes y medio al frente del Gobierno local, deben hacerlo para “correxir o descuadre do ingreso e gasto correntes” y “evitar o descontrol que había no gasto”, y así dar cobertura a todo el gasto ejecutado y que está pendiente de pago y que se corresponde a 40 obras y para permitir continuar con inversiones ya aprobadas.

Igualmente, la concejala de Facenda dijo que la razón del retraso en la presentación del presupuesto radica en la diferencia del ingreso y del gasto, que les resultaba muy complicado su equilibrio. En cuanto a los ingresos, subrayó que la una gran parte proceden de las transferencias corrientes, donde se recogen las aportaciones procedentes de otras administraciones, principalmente del Estado y de la Xunta, y entre las que figuran todas las cuantías del POS+2025 que se destinan a gasto corriente.

Más de la mitad del gasto

Respecto a los gastos, subrayó que los más importantes, por encima del 50%, son los correspondientes a los corrientes en bienes y servicios, con los contratos por prestaciones básicas como de depuración, saneamiento, traída de agua potable, alumbrado público, recogida de basura y limpieza viaria. El segundo capítulo más elevado es el de gasto de personal, mientras que para inversiones reales se destinan del orden de 2.667.000 euros.

Herminia Pouso, que reconoció que no podrán tener elaborado el presupuesto antes de junio de 2026 debido a diversos condicionantes, como el hecho de que aún no haya Presupuesto del Estado, desveló que, con cargo al remanente de tesorería, van a presentar para su aprobación un crédito extraordinario para el pago de gastos y facturas pendientes por obras ya ejecutadas y el incremento sobre lo inicialmente presupuestado, como unos 100.000 euros para Festexos. Igualmente, presentará para su aprobación un suplemento de crédito por 1.749.277 euros, de los que medio millón serán para financiar la segunda anualidad de la construcción del edificio de usos náuticos de Aguiño, y de ese modo puedan continuar los trabajos a partir del 1 de enero.

La concejala añadió que otros 300.0000 euros se destinarán a pavimentaciones, y que se contempla la cobertura económica para dar cumplimiento a la sentencia judicial de la gasolinera, y 180.000 euros para el abono de las expropiaciones de terreno para el futuro polígono industrial en Pedras Vermellas. Otro crédito extraordinario, por importe de 130.000 euros, es para financiar los Bonos Comercio (100.000 euros) y para el bombeo del saneamiento de Rúa da Muralla, en Aguiño (30.000).

Necesidad

Sampedro Fernández, por su parte, insistió en manifestar que, pese al poco tiempo en que va a estar activo, tenían necesidad de sacarlo adelante para equilibrar el gasto que se había ejecutado con anterioridad con los ingresos, y que se trata de un presupuesto que “nace practicamente xa esgotado” y puntualizó que “debíamos facer malabares para dotar de certas cousas que nos parecen de certa urxencia”. Destacó la importancia de aumentar el crédito para servicios básicos a los ciudadanos, pues se incrementa en casi un 6,4% lo que se destinará al Servizo de Axuda no Fogar (SAF, lo que se traduce en 1,3 millones.

La primera edila también dijo que contar con un presupuesto les permitirá sacar adelante la Oferta Pública de Emprego y no perder la tasa de reposición, y dar cobertura a inversiones, como la referida segunda anualidad de la última fase para la construcción de la sede del Club de Remo Náutico de Riveira, que está en pleno desarrollo, para la que se suplementa medio millón de euros.

Subvenciones perdidas

Sampedro Fernández detalló que han tenido que incluir tres obras que contaban con financiación en 2024, pero para las que se perdieron subvenciones por no estar justificadas en plazo, lo que les obliga a reservar partidas en el presupuesto para hacer frente a las mismas, como son el refuerzo de la extensión de la distribución eléctrica para el futuro parque empresarial (48.000 euros) y parte de la obra de la remodelación de la Praza do Centenario (57.000).

Igualmente, señaló que deben afrontar el el pago de los honorarios por la redacción del proyecto de recuperación y puesta en valor de la senda del río Saíñas, que ascienden a 9.600 euros, y que estaba proyectada a través del PSTD (Plan de Sostenibilidad Turística en Destino), “que descoñecemos as razón polas que quedou parado, pero si sabemos que a día de hoxe non se vai poder executar. E veremos a posibilidad de recuperar esa dotación orzamentaria para outra inversión que estea lista antes de maio do 2026”, precisó.

Otras cantidades se destinarán a mejoras de pavimentaciones en parroquias (180.000 euros), el arreglo de colegio (70.000), refuerzo lumínico en la parroquias y en el casco urbano (60.000) y saneamientos y traída de agua potable (120.000), así como suplemento de partidas como para la dotación de un parque infantil pendiente de hacer en la Praza do Centenario (213.000), incluir partidas para obras del POS+ que no con dotación presupuestaria como la renovación de la red de abastecimiento y pavimentación en Fafián y renovación del saneamiento y asfaltado en Rúa Alcalde Fernández Bermúdez (cerca de 200.000). En el presupuesto también se recogen 140.000 euros para el servicio de vigilancia del parking del Centenario, y anunció que se sacará a licitación un contrato sobre riesgos laborales para el personal, donde se recogerán las revisiones y reconocimientos médicos (60.000).