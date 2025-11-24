El Consello de la Xunta autoriza la licitación por 5,6 millones de euros de la gestión de la residencia de mayores de Ribeira

La residencia de mayores de Ribeira, con 106 plazas, está siendo gestionada por la empresa DomusVi Chechu Río

El Consello da Xunta dio luz verde esta mañana a la licitación del contrato de gestión del servicio de atención residencial a personas mayores dependientes en la actual residencia de titularidad autonómica en Ribeira, que en estos momentos gestiona la empresa DomusVi. La finalidad del contrato pasa por consolidar las plazas públicas ya existentes en este centro, que se eleva a un total de 106.

La duración inicial del contrato será de dos años y abarcará desde la fecha de la firma, prevista para el día 26 de marzo do 2026, hasta el 25 de marzo do 2028. Dewsde el Ejecutivo gallego precisan que existe a posibilidad de prorrogar dicho contrato por periodos de un año hasta un máximo de cinco. El presupuesto base de licitación es de 5,6 millones de euros y el valor estimado del contrato, teniendo en cuenta las posibles ampliaciones, se elevaría a 16,2 millones de euros.

Tras la autorización del Consello da Xunta de Galicia, ahora se procederá a publicar el anuncio de licitación en la plataforma de contratos públicos de Galicia y en el Diario Oficial de la Unión Europea, y se otorgará un plazo de 30 días naturales para la presentación de ofertas por parte de las empresas interesadas.