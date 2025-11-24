Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ribeira

El Club de Jubilados de Aguiño homenajea en su comida anual de Navidad al que fue su presidente de 1993 a 2009, Antonio García Teira

Su actual máximo dirigente, Manuel Pérez, destacó en su comida anual de Navidad, con 290 comensales en Chicolino, que con logró seguir "avante", cuando la entidad estuvo a punto de desaparecer

Chechu López
24/11/2025 10:55
El expresidente del Club de Jubilados de Aguiño, Antonio García Teira, recibió una placa en reconocimiento a su labor durante 16 años al frente de la entidad
El expresidente del Club de Jubilados de Aguiño, Antonio García Teira, recibió una placa en reconocimiento a su labor durante 16 años al frente de la entidad

El Club de Jubilados de Aguiño saldó este domingo una deuda pendiente que tenía con la persona que durante 16 años, entre 1993 y 2009, fue su presidente, Antonio García Teira, más conocido como ‘Tucho Patrón’. Lo hizo en el transcurso de la sobremesa de la tercera comida anual que organiza la entidad, previa a la Navidad, después de las que celebra el Día de la Madre y la del Día del Club en agosto, y que en esta ocasión tuvo lugar en el restaurante Chicolino, en el lugar de Exipto, en la parroquia boirense de Abanqueiro. Fue un acto gastronómico-social que contó con la asistencia de 290 comensales y en el que no faltaron los entrantes, vieiras, camarones, rodaballo, ternera y la tarta milhojas, además del posterior baile, que estuvo amenizado por el Dúo Galán.

Fue el actual mandatario de la sociedad, Manuel Pérez, quien a finales de 2009 tomó el relevo de ‘Tucho’, el que pronunció unas palabras en ese acto de reconocimiento, refiriéndose al homenajeado como “un gran presidente” y su “pegada imborrable”, así como le expresó su deseo de que “hoxe te sintas feliz de recibir esta merecida homenaxe, coma nós sentímonos de facercha, porque é un acto de xustiza”. 

El actual presidente también subrayó que “grazas ao seu traballo, valía e esforzó de máis de tres lustros, conseguiu manter o clube, xa que no 2009 estivo a piques de desaparecer”, y que “pese ao esgotamento e cansanzo, seguiu avante, coma bo mariñeiro, para que o clube non naufragara e hoxe poda gozar da boa saúde que todos disfrutamos”. 

Reconocimiento extensivo

Manuel Pérez hizo extensible este reconocimiento y muestra de gratitud “a todas as persoas que o acompañaron ao longo dos anos nas diferentes directivas que presidiu”, pues incidió en que “sen toda esa xente non podería ser un bo patrón desta embarcación” y que todas ellas “deben sentirse agradecidas e recoñecidas neste día”. Y aprovechó para hacerlo extensivo a su directiva”. 

En este evento les acompañaron la alcaldesa, María Sampedro, los concejales de Igualdade, de Servizos Sociais y de Mar, Ana Barreiro, Vicente Mariño y Fernando Abraldes, y los ediles nacionalistas Luis Pérez y Cruz Rivadulla, además del patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de Carreira y Aguiño, José Antonio Santamaría; la presidenta de la asociación de Amas de Casa de Ribeira, Puri Cores, y el senador popular Manuel Ruiz.

Un total de 290 comensales asistieron al evento gastronómico-social que se celebró en el restaurante Chicolino, en Boiro
Un total de 290 comensales asistieron al evento gastronómico-social que se celebró en el restaurante Chicolino, en Boiro
El menú que pudieron degustar los comensales estuvo compuesto por entrantes, vieiras, camarones. rodaballo, ternera y tarta milhojas
El menú que pudieron degustar los comensales estuvo compuesto por entrantes, vieiras, camarones. rodaballo, ternera y tarta milhojas
Autoridades ribeirenses arroparon a Antonio García Teira en el acto de homenaje que le tributó el Club de Jubilados de Aguiño
Autoridades ribeirenses arroparon a Antonio García Teira en el acto de homenaje que le tributó el Club de Jubilados de Aguiño

Te puede interesar

Takekazu Asaka é académico de honra da RAG e Premio Ramón Cabanillas

“En Xapón a xente non sabe nada de literatura galega, pero eu levo anos espallando a obra de Rosalía, Cabanillas e tamén de Castelao”
Jose Pereira
1656980456386

Herido un bebé tras una colisión múltiple en la N-640, en Caldas
Fátima Pérez
Pablo Fernández volvió a ser el máximo anotador

El rebote y las faltas lastraron las opciones del Sigaltec en Betanzos
Gonzalo Sánchez
Andaina solidaria del año pasado

La Vilalonga Aldea Navideña realizará este año su recaudación solidaria a favor de A Sonrisa de Xandre
Sandra Rey