El Club de Jubilados de Aguiño homenajea en su comida anual de Navidad al que fue su presidente de 1993 a 2009, Antonio García Teira
Su actual máximo dirigente, Manuel Pérez, destacó en su comida anual de Navidad, con 290 comensales en Chicolino, que con logró seguir "avante", cuando la entidad estuvo a punto de desaparecer
El Club de Jubilados de Aguiño saldó este domingo una deuda pendiente que tenía con la persona que durante 16 años, entre 1993 y 2009, fue su presidente, Antonio García Teira, más conocido como ‘Tucho Patrón’. Lo hizo en el transcurso de la sobremesa de la tercera comida anual que organiza la entidad, previa a la Navidad, después de las que celebra el Día de la Madre y la del Día del Club en agosto, y que en esta ocasión tuvo lugar en el restaurante Chicolino, en el lugar de Exipto, en la parroquia boirense de Abanqueiro. Fue un acto gastronómico-social que contó con la asistencia de 290 comensales y en el que no faltaron los entrantes, vieiras, camarones, rodaballo, ternera y la tarta milhojas, además del posterior baile, que estuvo amenizado por el Dúo Galán.
Fue el actual mandatario de la sociedad, Manuel Pérez, quien a finales de 2009 tomó el relevo de ‘Tucho’, el que pronunció unas palabras en ese acto de reconocimiento, refiriéndose al homenajeado como “un gran presidente” y su “pegada imborrable”, así como le expresó su deseo de que “hoxe te sintas feliz de recibir esta merecida homenaxe, coma nós sentímonos de facercha, porque é un acto de xustiza”.
El actual presidente también subrayó que “grazas ao seu traballo, valía e esforzó de máis de tres lustros, conseguiu manter o clube, xa que no 2009 estivo a piques de desaparecer”, y que “pese ao esgotamento e cansanzo, seguiu avante, coma bo mariñeiro, para que o clube non naufragara e hoxe poda gozar da boa saúde que todos disfrutamos”.
Reconocimiento extensivo
Manuel Pérez hizo extensible este reconocimiento y muestra de gratitud “a todas as persoas que o acompañaron ao longo dos anos nas diferentes directivas que presidiu”, pues incidió en que “sen toda esa xente non podería ser un bo patrón desta embarcación” y que todas ellas “deben sentirse agradecidas e recoñecidas neste día”. Y aprovechó para hacerlo extensivo a su directiva”.
En este evento les acompañaron la alcaldesa, María Sampedro, los concejales de Igualdade, de Servizos Sociais y de Mar, Ana Barreiro, Vicente Mariño y Fernando Abraldes, y los ediles nacionalistas Luis Pérez y Cruz Rivadulla, además del patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de Carreira y Aguiño, José Antonio Santamaría; la presidenta de la asociación de Amas de Casa de Ribeira, Puri Cores, y el senador popular Manuel Ruiz.