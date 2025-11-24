El Club de Jubilados de Aguiño homenajea en su comida anual de Navidad al que fue su presidente de 1993 a 2009, Antonio García Teira

El expresidente del Club de Jubilados de Aguiño, Antonio García Teira, recibió una placa en reconocimiento a su labor durante 16 años al frente de la entidad

El Club de Jubilados de Aguiño saldó este domingo una deuda pendiente que tenía con la persona que durante 16 años, entre 1993 y 2009, fue su presidente, Antonio García Teira, más conocido como ‘Tucho Patrón’. Lo hizo en el transcurso de la sobremesa de la tercera comida anual que organiza la entidad, previa a la Navidad, después de las que celebra el Día de la Madre y la del Día del Club en agosto, y que en esta ocasión tuvo lugar en el restaurante Chicolino, en el lugar de Exipto, en la parroquia boirense de Abanqueiro. Fue un acto gastronómico-social que contó con la asistencia de 290 comensales y en el que no faltaron los entrantes, vieiras, camarones, rodaballo, ternera y la tarta milhojas, además del posterior baile, que estuvo amenizado por el Dúo Galán.

Fue el actual mandatario de la sociedad, Manuel Pérez, quien a finales de 2009 tomó el relevo de ‘Tucho’, el que pronunció unas palabras en ese acto de reconocimiento, refiriéndose al homenajeado como “un gran presidente” y su “pegada imborrable”, así como le expresó su deseo de que “hoxe te sintas feliz de recibir esta merecida homenaxe, coma nós sentímonos de facercha, porque é un acto de xustiza”.

El actual presidente también subrayó que “grazas ao seu traballo, valía e esforzó de máis de tres lustros, conseguiu manter o clube, xa que no 2009 estivo a piques de desaparecer”, y que “pese ao esgotamento e cansanzo, seguiu avante, coma bo mariñeiro, para que o clube non naufragara e hoxe poda gozar da boa saúde que todos disfrutamos”.

Reconocimiento extensivo

Manuel Pérez hizo extensible este reconocimiento y muestra de gratitud “a todas as persoas que o acompañaron ao longo dos anos nas diferentes directivas que presidiu”, pues incidió en que “sen toda esa xente non podería ser un bo patrón desta embarcación” y que todas ellas “deben sentirse agradecidas e recoñecidas neste día”. Y aprovechó para hacerlo extensivo a su directiva”.

En este evento les acompañaron la alcaldesa, María Sampedro, los concejales de Igualdade, de Servizos Sociais y de Mar, Ana Barreiro, Vicente Mariño y Fernando Abraldes, y los ediles nacionalistas Luis Pérez y Cruz Rivadulla, además del patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de Carreira y Aguiño, José Antonio Santamaría; la presidenta de la asociación de Amas de Casa de Ribeira, Puri Cores, y el senador popular Manuel Ruiz.

