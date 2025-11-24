Ana Peleteiro prevé abrir una nueva cafetería tras el éxito de Area Café

El espacio de Area Café en Ribeira Cedida

La atleta y empresaria de Ribeira, Ana Peleteiro, avanza en sus redes sociales su intención de abrir una nueva cafetería. El pasado 20 de junio inauguró en su residencia actual, en la capital de O Barbanza, Área Café, un espacio en el que ofrece desde entonces café de especialidad y que, poco a poco, desde su apertura este mismo verano, ha ido ganando seguidores y público fiel.

En su cuenta de Instagram, respondiendo a las preguntas de sus seguidores, Peleteiro adelantó que tenía en mente abrir un nuevo Área Café, pero no confirmó si este nuevo local será en Ribeira o, por el contrario, se lanzará a un nuevo destino. "No me tiréis de la lengua, porque no quiero que las cosas se gafen, pero sí. Si Dios quiere, en 2026 la familia de Área Café crecerá", escribía.

A pesar de no poder dar más detalles sobre este nuevo proyecto, Peleteiro deja siempre claro su gran vinculación con la comarca de O Barbanza y su apuesta por invertir en este lugar.