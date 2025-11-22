Ribeira oferta un campamento de conciliación para la vacaciones de Navidad y que se desarrollará en el consevatorio de música 'Enrique Paisal'

El concejal de Servizos Sociais, Vicente Mariño, ofreció todos los detalles relacionados con el campamento de conciliación para esta Navidad Chechu Río

El Ayuntamiento ribeirense pone en marcha su programación Ribeira Concilia Nadal 2025-2026 con el objetivo de favorecer la compatibilización de la vida personal y laboral de las familias en Navidad. Esta prestación se desarrollará en las instalaciones del Conservatorio Profesional de Música ‘Enrique Paisal’ del 22 al 31 de diciembre y del 2 al 7 de enero, de lunes a viernes, excepto festivos, y se desarrollará en horario de 08.30 a 14.30 horas, pudiendo contar también con servicios ‘Madrugadores’ desde una hora antes (7.30) y ‘Comedor’ hasta las 16.00 horas, y que deberán gestionar las familias con la empresa que presta este servicio.

El primer teniente de alcalde y concejal de Servizos Sociais, Vicente Mariño, explicó que el cambio de ubicación en relación a ediciones anteriores "ven motivado por ser un espazo que cremos que reúne mellores condicións para o día a día dos cativos durante este período vacacional", aunque detalló que se continuará utilizando el pabellón del colegio ‘O Grupo’ para actividades deportivas.

El edil explicó que la finalidad de este programa pasa por aportarles a los niños otras opciones de ocio durante las vacaciones navideñas, haciéndolo con contenidos adaptados a la época del año, además de favorecer la conciliación de las familias. Informó que se ofertan un total de 75 plazas para niños con edades entre 3 y 12 años y que el precio de la matrícula es de 40 euros, aunque precisó que desde la Administración local se aplicarán bonificaciones a quienes reúnan los requisitos establecidos en las bases.

Matrícula

El plazo de matrícula se abrirá este lunes y se mantendrá hasta el 12 de diciembre, pudiendo formalizarse e manera presencial en el departamento de Servizos Sociais Comunitarios o en la Oficina de Atención Cidadá del consistorio, en horario de 9.00 a 14.00 horas, presentando la ficha de inscripción cubierta, la folla de autorización, copia del DNI del participante y del padre o tutor, entre otra documentación exigida y que figura en las bases. También existe la posibilidad de realizar el proceso de matrícula de forma telemática a través de la sede electrónica municipal, dentro do apartado de ‘Trámites destacados’ y ‘Solicitude xenérica’.

Mariño informó que las listas de admitidos se harán públicas el 15 de diciembre y que, llegado ese momento, es cuando deberán hacer el pago del importe correspondiente, ya sea con o sin bonificación, mediante autoliquidación entre el 15 y 19 de diciembre, debiendo entregarse antes del día 19 en los Servizos Socisis Comunitarios el justificante de abono.

El Ayuntamiento de Ribeira aplicará un descuento del 20% a los niños de familias que reúnan los requisitos y acrediten previamente cos documentos pertinentes: familias numerosas, monoparentales, refugiadas, víctimas de violencia machista, con dos o más inscritos en el campamento y en las que, al menos, uno de sus miembros sea desempleado de larga duración y en las que el propio participante acredite una discapacidad de, al menos, el 33%.