La patronal local y Space Park se unen para ofrecer un pack navideño con el que disfrutar de la pista de hielo y el parque de juegos

Awei Xu, Vicente Mariño, María Sampedro, Francisco Martínez, Alfonso Mera y José Antonio Fernández presentaron oficialmente la actividad de la pista de hielo en Ribeira Chechu Río

Después de que hace unas semanas trascendió que Ribeira contará nuevamente con pista de hielo de cara a esta Navidad, que por segundo año consecutivo se instala por iniciativa de la Asociación de Empresarios de Ribeira (AER) y que ocupa una superficie de 350 metros cuadrados, un 30% más que hace doce meses. Funcionará dentro de una carpa de 600 metros cuadrados instalada en el Malecón de la capital barbanzana desde el 28 de noviembre, haciéndolo coincidir con el Black Friday, y hasta el 12 de enero.

Ayer tuvo lugar su presentación oficial en la sede de la patronal local, en la que su presidente, Francisco Martínez Gude, destacó que se trata de una apuesta fuerte y una propuesta para contribuir al gran objetivo que persiguen de dinamizar el comercio y la hostelería local, y dijo que son muchos negocios los que se beneficiarán de esta instalación, "ainda que sabemos que non todos están apoiando o que facemos desde a asociación". También defendió que este tipo de actividades tratan de conseguir mantener a los clientes para que sigan haciendo sus compras y consumiciones en Ribeira y no se vayan a otros lugares.

El presidente de la AER, que trasmitió su agradecimiento a los socios de la patronal por su apoyo, manifestó que le gusta poner en marcha y materializar proyectos y darles continuidad, como es en el caso de la pista de hielo. Se detuvo en destacar el apoyo de las diferentes administraciones pues, a la implicación que se mantiene del año pasado del departamento municipal de Servizos Sociais y Mercados, “a Concellería de Comercio retoma a súa colaboración, despois de moito tempo sen facelo", y que sigue participando el Ayuntamiento de Porto do Son, pese a que el de A Pobra se ha descolgado.

Apoyo institucional

Por ello, detalló que cuentan con la colaboración de Vicepresidencia de la Xunta de Galicia, además de la Diputación de A Coruña, y del Ayuntamiento, y que al contar con el apoyo de todas las administraciones "podemos levar a cabo este tipo de actividades". Indicó que también es importante el apoyo de la Unidade Pastoral (UPA) de Ribeira en la difusión.

Martínez Gude anunció que este año cuentan con la novedad de que se suma a este proyecto ‘Space Park’, con su gerente, Awei Xu, al frente, y que permitirá ofrecer un pack de un mínimo de 25 entradas a 10 euros cada una para disfrutar de la pista de hielo y de ese parque de juegos, algo que supone un atractivo a mayores, teniendo en cuenta que el precio estándar de la primera es de 7 euros, del que se destacó que es más barato que en otros lugares -además de que habrá bonificaciones para el comercio, clientes de la plaza de abastos, colectivos diversos y personas vulnerables-, y de la segunda oscila entre 8 euros de lunes a viernes y 10 euros el de semana. En este sentido, reconoció que le hubiera gustado que en ese paquete se incluyera el cine, pero que esta vez no hubo posibilidad, aunque espera que puedan hacerlo para el próximo año. É importante levar a cabo actividades que non haxa no resto da comarca e arredores".

Continuidad

La alcaldesa, María Sampedro, destacó la continuidad de esta iniciativa, algo que precisó que se consigue con todo el trabajo que hay detrás y con la implicación del Ayuntamiento, la Diputación de A Coruña y la Xunta de Galicia, "nun exemplo -precisó- de colaboración entre administracións", y el respaldo de de un equipo de personas. Entre ellas subrayó la figura de José Antonio Fernández, gerente del Grupo Fercosti, como una ‘pata importante” en la organización de esta actividad, pues invirtió 350.000 euros en la compra de la pista de hielo para ponerla a disposición de los ribeirenses y todos cuantos quieran disfrutar de ella. También ensalzó que la iniciativa privada también apoye esta actividad, refiriéndose al ya citado Awei Xu y dijo que "me parece moi interesante ese vínculo con Space Park".

La primera edila, sostuvo que Ribeira, como cabecera de comarca, debe destacar y tener "algo que nos faga máis singulares á hora de celebrar o Nadal", pero agregó que "tamén podemos presumir de ter un comercio que é envexable na comarca e máis alá", por lo que consideró que estas actividades son muy buenas para atraer visitantes y, también, clientes. Sampedro Fernández también manifestó que la oferta conjunta de la pista de hielo y de Space Park, que está más enfocada hacia los niños, resulta más atractiva "e non da un plus para que os rapaces se podan entreter nestas datas", subrayó.

El párroco que está al frente de la UPA de Ribeira, Alfonso Mera, indicó la labor que van a hacer será de difusión dentro de las parroquias de la capital barbanzana, pero también en otras diócesis y arciprestazgos, pues precisó que no es fácil que venga gente, "pois non estamos en zona de paso e hai que vir a propósito". Y dijo que la actividad de la pista de hielo les va a permitir "estar cos rapaces, os mozos e os nenos da UPA para pasar un día xuntos".