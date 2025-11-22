El contrato del Servizo de Axuda no Fogar de Ribeira, con un presupuesto de unos 9,4 millones despierta el interés de cuatro empresas

Trabajadoras del SAF de Ribeira reclamaron a finales de julio que se fijen medidas de prevención y protección en su labor Chechu Río

Cuatro empresa se interesaron por uno de los contratos más suculentos, económicamente hablando, que el Ayuntamiento sacó a licitación, como es el del Servizo de Axuda no Fogar (SAF) o Domiciliaria. El precio anual por el que se presupuesta es de 1.818.079 euros, teniendo en cuenta que el coste de las 69.192 horas de dependencia previstas y las 3.500 horas de libre concurrencia. La duración del contrato será de 3 anualidades, con prórroga de un año y otra de 9 meses, por lo que el precio total rondará los 9,4 millones.

En el pliego de condiciones se establece con detalle la prestación de atenciones obligatorias que deberán recibir los beneficiarios de dicho servicio, tanto en el domicilio como fuera del mismo, así como otros de carácter complementario, e incluso se indica cuales no se contemplan en el proyecto.

El plazo de inicio por la adjudicataria no deberá ser superior a 72 horas desde la notificación, sin perjuicio de que los Servicios Sociales planifiquen el funcionamiento del SAF con la mayor antelación posible y lo comuniquen a la empresa para optimizar la coordinación. El pliego incluye cuestiones relacionadas con ausencias domiciliarias; intensidad del servicio; procedimiento de alta, cambio y baja del servicio y causas de modificación de las condiciones de prestación del SAF, entre otros.

Horarios

La franja horaria del servicio para los casos con acceso por libre concurrencia de prestación básica del SAF será de nueve de la mañana a nueve de la noche, de lunes a viernes, excepto festivos, y los sábados no festivos se prestará de ocho de la mañana a tres de la tarde; mientras que en los casos de las personas valoradas como dependientes la franja horaria será de ocho de la mañana a nueve de la noche, de lunes a domingo, incluyendo festivos. Y en el pliego de condiciones técnicas se especifica que podrán coexistir necesidades de cobertura que impliquen carga laboral para varias auxiliares con distintos casos en el mismo turno de trabajo.

Por otro lado, debido a que previsiblemente no estará firmado el nuevo contrato del SAF antes del 1 de enero, fecha en la que remata el actual, el pleno de la corporación municipal de este lunes debatirá y someterá a aprobación una prórroga forzosa por un periodo de nueve meses, a partir del primer día del próximo año, en favor de Attende Care SL, empresa que que resultó adjudicataria en su día por un precio anual de 1.518.468 euros, para que se pueda seguir prestando ese servicio sin interrupción. Esta propuesta cuenta con los informes favorables del secretario y del interventor municipales.