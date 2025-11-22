El complejo dunar de Corrubedo se convierte en plataforma para animar a la creación de videos del patrimonio natural gallego para el ‘Parque Vibras’

La directora xeral de Patrimonio Natural. Marisol Díaz, presentó en el centro de recepción de visitantes del parque natural de Corrubedo la segunda edición del concurso 'Parque Vibras' Chechu Río

La directora xeral de Patrimonio Natural. Marisol Díaz, eligió ayer el centro de recepción de visitantes del parque natural de Corrubedo como plataforma privilegiada para proceder a la presentación de la convocatoria de la segunda edición del concurso ‘Parque Vibras’ dirigido a estudiantes de ESO para la creación de videos originales, con una duración máxima de tres minutos, sobre el patrimonio natural gallego para redes sociales. Ese mismo emplazamiento fue el escenario en el que se celebró a finales de junio pasado la gala de entrega de los galardones de la primera edición.

Esta iniciativa, que el curso pasado puso en marcha la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático , persigue el objetivo de que el alumnado cree para Instagram, TikTok o YouTube un contenido centrado o inspirado en alguno de los seis parques naturales de Galicia, como son As Fragas do Eume, el Monte Aloia, la Baixa Limia-Serra do Xurés, O Invernadeiro, A Enciña da Lastra y el Complejo Dunar de Corrubedo e lagoas de Carregal e Vixán.

Con todo, la directora xeral indicó que, pese a que la temática tendrá que estar relacionada con la red de parques naturales de Galicia y sus valores ambientales, culturales y sociales, los participantes contarán con libertad para gestionar los contenidos, que podrán incluir “imaxes dalgunha ruta peonil, bailes, gráficos ou memes, entre outros elementos”.

Inscripción

Según explicó Marisol Díaz, el plazo para poder inscribirse en este concurso, que se puede hacer de manera individual o en grupo de compañeros de una misma clase -esta última fue la que predominó en la primera edición-, con un profesor responsable del mismo, permanecerá abierto hasta el 19 de diciembre, y los vídeos propuestos deberán incluir en el momento de su publicación en cualquiera de las tres redes sociales mencionadas los siguientes hastag obligatorios: #ParqueVibras y #GaliciaCalidade. La fecha límite para enviar los vídeos, que deberán ser en gallego, será el 6 de febrero.

Habrá un máximo de cinco premios: uno por provincia gallega y otro para el vídeo más viral. En caso de que este último coincida con alguno de los de los anteriores, sólo se entregarán cuatro galardones. El día 27 de febrero se darán a conocer los vídeos finalistas y a partir de ahí se escogerán los premiados. El concurso finalizará con una gala de entrega de galardones prevista para inicios del mes de abril -se decidió anticipar su celebración para evitar la coincidencia con los exámenes de fin de cursos, como sucedió en la primera convocatoria- y los ganadores recibirán como premio una excursión guiada para todos los alumnos de su clase a un parque natural de la comunidad autónoma.

Durante a súa intervención, Marisol Díaz puso en valor la buena acogida que tuvo esta iniciativa en su estreno, precisando que participaron 56 equipos de 26 centros educativos, implicando a más de medio millar de alumnos, y subrayó que el alcance fue de más de 166.000 visualizaciones, 8.300 likes y cerca de 600 comentarios. “Deste xeito, os alumnos convértense nos mellores ‘influencers’ do patrimonio natural galego”, dijo la directora xeral, quien destacó la importancia de este tipo de actividades, “que animan a participar á xuventude apelando ao seu lado máis creativo e aos seus coñecementos sobre as redes sociais, para implicar e concienciar aos máis novos sobre a riqueza dos espazos naturais e da biodiversidade de Galicia”, concluyó.