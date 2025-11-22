BNG y PSOE de Ribeira instan al Gobierno local a seguir su plan de mejora de la seguridad viaria y creación de más aparcamientos gratuitos

Francisco Suárez-Puerta y Luis Pérez visitaron el barrio de Abesadas para dar a conocer algunas de las propuestas que tenían diseñadas cuando gobernaban Ribeira Cedida

Los grupos municipales del BNG y PSOE de Ribeira dieron a conocer ayer una propuesta conjunta que registraron para su debate y aprobación en el pleno ordinario convocado para este lunes, a partir de las ocho de la tarde, en la que solicitan que el Ayuntamiento reactive y ejecute las actuaciones de mejora de la seguridad viaria que, según sostienen, se habían iniciado antes de la moción de censura que provocó un cambio en la Alcaldía y en el Gobierno local.

Ambas formaciones políticas insisten en la importancia de avanzar hacia un modelo de movilidad que ponga a las personas en el centro, reduzca los riesgos de atropello y mejore la fluidez del tráfico y la convivencia entre vehículos y peatones. Es por ello que en su iniciativa instan al pleno de la corporación municipal a adoptar acuerdos como que el Ayuntamiento ribeirense lleve a cabo actuaciones con el establecimiento del sentido único en la Rúa Estatuto y la Avenida da Constitución, para las que ya hay informe policial, y el pintado del entorno de las rotondas del barrio de Abesadas.

Igualmente, solicitan que dicha Administración local realice tareas de pintado viario, sobre todo en los pasos de peatones y también de refuerzo de la seguridad viaria en las zonas con mayor riesgo de atropello o exceso de velocidad y para las que los vecinos reclaman la adopción de medidas. Y, por último, piden que el Ayuntamiento desarrolle campañas de educación viaria en colaboración con los centros educativos con la finalidad de formar a la juventud y a la infancia en dicho ámbito.

Poca visibilidad

El BNG y el PSOE locales subrayan que el desgaste de la pintura y la falta de señalización clara dificultan la percepción de las zonas de prioridad peatonal, sobre todo en condiciones de poca visibilidad, lo que eleva el riesgo de accidentes. Por ello, ambas formaciones políticas consideran “imprescindible” recuperar las actuaciones previstas y reforzar con urgencia la señalización viaria en las áreas más sensibles.

Su portavoces, Luis Pérez Barral y Francisco Suárez-Puerta Colomer, agregan que en el periodo de algo más de dos años en que asumieron responsabilidades de gobierno “déronse pasos relevantes nesta dirección, reforzándose a pintura de marcas viarias, os pasos de peóns e as contornas escolares, ademais de impulsar actuacións nas parroquias e construír pasos elevados en puntos clave, como na Rúa Romero Ortiz e outras estradas”.

También especifican que esas medidas se completaban con un aumento de la vigilancia policial en los lugares donde se detectaban velocidades excesivas y en los que los reclaman la adopción de medidas de calmado de tráfico. “Todo isto formaba parte dun plan integral de mellora da seguranza viaria que incluía tamén a renovación da pintura horizontal, o reforzo da sinalización e a iluminación dos pasos de peóns, especialmente nos puntos con maior tránsito”, precisan.

Proyecto "clave"

Los ediles nacionalista y socialista hacen especial mención a un proyecto “clave” que quedó pendiente para la Rúa Estatuto, en el barrio de Abesadas, con más seguridad peatonal, más plazas y aceras más amplias, estableciendo el sentido único el tramo que conecta con la Avenida Rosalía de Castro y Rúa Alcalde Fernández Bermúdez, en la rotonda de la Sirena, completando así la ordenación viaria de esa zona en la que ya predominan las calles de un único sentido.

Especificaron que la actuación prevista en Abesadas incluía la mejora de la glorieta entre los dos parkings disuasorios y el refuerzo de la pintura y señalización de todo el entorno, con la finalidad de aumentar la seguridad y facilitar una movilidad más ordenada. Y también se contempla el pintado de plazas de estacionamiento disuasorio pavimentado “co que se gañarían outras 20 prazas para vehículos”.

La propuesta presentada para tratar en el pleno municipal solicita que el Ayuntamiento ejecute las actuaciones que estaba previsto ejectuar “pois contan con informe policial favorable na Rúa Estatuto, a Avenida da Constitución e no en torno das rotondas de Abesadas; que se reforcen as tarefas de pintura horizontal en pasos de peóns e nas zonas con maior risco de atropelos; e que se impulsen campañas de educación viaria en colaboración cos centros educativos para sensibilizar á mocidade e á infancia sobre unha mobilidade segura”.

BNG y PSOE concluyen que la puesta en marcha de estas actuaciones permitirá incrementar de forma significativa la seguridad viaria, proteger a los peatones, mejorar la accesibilidad del barrio de Abesadas y ampliar la oferta de estacionamiento gratis, “avanzando cara a unha Ribeira mellor organizada”, concluyeron.