El centro de salud de Ribeira mantiene la falta de cuatro médicos de familia y en el consultorio de Aguiño están de baja sus dos facultativas

Decenas de personas secundaron una nueva convocatoria de concentración de la Plataforma en Defensa da Sanidade Pública do Barbanza delante del centro de salud de Ribeira Chechu Río

Decenas de personas secundaron ayer al mediodía una nueva convocatoria de concentración delante del centro de salud de Ribeira realizada por la Plataforma en Defensa da Sanidade Pública do Barbanza para denunciar la falta de médicos de familia en ese servicio. De hecho, en la jornada de ayer sólo estaban en activo durante el turno de mañana 6 de los 10 facultativos con plazas en dicho ambulatorio.

Según indicaron desde la plataforma convocante de la movilización, el Sergas cubre esas cuatro ausencias con el envío de un médico por unas horas para prestar asistencia en Urxencias, mientras que los pacientes de los cupòs sin cubrir se los tuvieron que repartir entre los facultativos que estuvieron pasando consulta o bien, al no conseguir una cita en un tiempo razonable, acudieron por Urxencias para ser atendidos, lo cual provocó que se saturase ese servicio.

Si la situación es delicada en el centro de salud de la capital barbanzana, en el consultorio periférico de la parroquia de Aguiño no están mejor. De hecho, ha empeorado con respecto a hace una semana cuando faltaba una de la médicas que es titular de una de las dos plazas con las que cuenta ese servicio. Desde este miércoles se encuentran de baja las dos facultativas, lo cual supone una importante merma en el servicio y aumenta notablemente el tiempo para conseguir una cita para consulta.

Para tratar de paliar esa delicadísima situación, desde el Sergas han mandado a un médico para que pase consulta cinco horas, algo que se repetirá en la jornada de hoy, para cuando a las once y media de esta mañana está convocada una nueva concentración de protesta por lo que está pasando y para reclamar la cobertura de todas las playas al 100%.