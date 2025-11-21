El juicio contra las dos procesadas por tráfico de drogas se celebró en la sección compostelana de la Audiencia Provincial de A Coruña Chechu Río

Dos mujeres acusadas de un delito contra la salud pública, en la modalidad de tráfico de drogas, aceptaron sendas condenas de un año y nueve meses de prisión y el pago de una multa de 5.500 euros, así como el pago de las costas procesales, pero evitarán entrar en la cárcel al quedar suspendida por sentencia judicial la privación de libertad durante un periodo de tres años.

La resolución adoptada por la sección compostelana de la Audiencia Provincial de A Coruña, que se dictó oralmente y que es firme, pues las las partes expresaron su voluntad de no recurrirla, estará condicionada a que las dos procesadas y condenadas no reincidan en la actividad delictiva durante ese mismo tiempo, pues en caso contrario quedará revocada y deberán ingresar en la cárcel para cumplir la pena.

Pese a que la condena queda suspendida, ello se refiere sólo a la privación de libertad, pues las acusadas quedaron requeridas para el pago de la referida multa, pues en caso de no abonarla se les aplicará la responsabilidad personal subsidiaria de un mes y 15 días e inhabilitación especial del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.

Fue el resultado de un acuerdo entre las partes -la Fiscalía, modificó sus conclusiones provisionales, manifestando que tanto las acusadas como sus abogados, que inicialmente alegaban que los hechos que se les atribuían a sus clientas no eran constitutivos del delito que se les imputada, finalmente expresaron su conformidad con la calificación de la acusación- en relación a unos hechos ocurridos hace poco más de seis años en la Rúa Linares Rivas, de Ribeira, cuando fueron sorprendidas por la Policía portando con destino a su venta 56’01 gramos de cocaína con purezas entre 44.36% y 71,15%, 2,227 gramos de heroína con riquezas entre 34,96% y 85,94% y 2,96 gramos de cannabis, con un valor de 5.333 euros.

Además, las acusadas, que en el momento de los hechos eran consumidoras de estupefacientes, llevaban encima 414,15 euros provenientes de la venta de sustancias ilícitas, así como una báscula de precisión y dos teléfonos móviles relacionados con el tráfico de drogas. La resolución judicial también acordó el comiso del dinero y de los efectos y sustancias intervenidas, a los que se dará el destino establecido legal y reglamentariamente.

En la sentencia se precisa que el procedimiento durante la fase de instrucción, que corrió a cargo de la actualmente denominada Plaza 2 del Tribunal de Instancia de Ribeira, "estuvo paralizado de forma injustificada", precisando que las acusadas fueron detenidas el 23 de octubre de 2019, el acta de recepción del alijo es del 6 de mayo de 2020 y la providencia en la que se acuerda expedir el oficio para que se proceda a la valoración de la droga está fechada el 27 de octubre de 2021.