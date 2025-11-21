Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ribeira

Cerca de 900 niños de colegios de Ribeira participan en el fase local del cross 'Xogade' en edad escolar

Chechu López
21/11/2025 06:50
La prueba de cross escolar para alumnos de colegios de Ribeira se desarrolló entre la pista de atletismo Ana Peleteiro y el monte de A Fieiteira
La prueba de cross escolar para alumnos de colegios de Ribeira se desarrolló entre la pista de atletismo Ana Peleteiro y el monte de A Fieiteira
Chechu Río

Un total de 885 alumnos de nueve colegios de Ribeira -A Milagrosa Josefa Sobrido de Oleiros, Heroínas de Sálvora de Aguiño, Palmeira, O Grupo, Frións, Artes, Carreira, Galaxia, Bayón, se dieron cita en la mañana de ayer en el circuito de A Fieiteira y la pista de atletismo Ana Peleteiro para participar en la fase comarcal de la prueba de cross de 'Xogade' (Xogos Galegos Deportivos) en edad escolar. Destacó la participación en la categoría alevín, con 191 niños y 153 niñas, mientras que en la cadete fueron 142 en cada género, 109 en chicos y 101 en chicas, en infantil fueron 109 niñas y 101 niños y, por último fueron 27 varones y 20 féminas.

Está previsto que tenga continuidad hoy en esos mismos escenarios para centros educativos de Padrón. Dodro, Rois y Rianxo, después de que el programado para el jueves de la semana pasada, 13 de noviembre, con la participación de los colegios de A Pobra Boiro y, de manera excepcionar, el colegio Dos Dices de Rois, se suspendió debido a la adversa meteorología a causa de la borrasca 'Claudia'

En cuanto a los resultados de esta competición para los colegios de Ribeira cabe destacar la clasificación en benjamines de los colegios Bayón y de Palmeira (femenino) y Frións y Bayón (masculino); en alevines se clasificaron los colegios Palmeira y Bayón, tanto en la categoría femenina como masculina; en infantiles se clasificaron Galaxia y Bayón tanto en niños como en niñas, y en cadetes pasaron a la siguiente fase los colegios Galaxia y Bayón.

Los clasificados individuales en las distintas categorías para la siguiente fase, que se celebrará en la vecina localidad de Porto do Son, fueron en benjamines: Noa Martínez Lama y Candela Budiño Lijó (Frións), Elia Del Río Martínez (O Grupo), Mireia Rodríguez Otero ( Heroínas de Sálvora), Noa Brión Aparicio (A Milagrosa) y Candela Álvarez Crujeiras (Carreira), y José Santos Riveiro (A Milagrosa), Nicolás Paz Escurís y Brais Pluja Oujo (Palmeira) y Eric Pérez Sobrido (O Grupo). 

En alevines se clasificaron Celia Lijó Agrelo (Frións), Lola Ageitos Somoza y Daniela Teira Lorenzo (A Milagrosa) y Yohaina Allaoui Mamoum (Galaxia), y Adrián Salgado Pouso y Manuel Dorca Casais (A Milagrosa), Mohamed Saad Chakkaf Serroukh; mientras que en infantiles se clasifican Andrea Dios Martís (Frións), Paula Caballero Fernández (A Milagrosa), Daniela García Pérez (O Grupo) y Adriana Rodríguez Otero (Heroínas de Sálvora), y Nicolás Millán Sampedro (A Milagrosa), Anxo Piñeiro Fernández (Heroínas de Sálvora) y Adam Fayze (O Grupo).

La prueba de cross escolar para alumnos de colegios de Ribeira se desarrolló entre la pista de atletismo Ana Peleteiro y el monte de A Fieiteira
La prueba de cross escolar para alumnos de colegios de Ribeira se desarrolló entre la pista de atletismo Ana Peleteiro y el monte de A Fieiteira
La prueba de cross escolar para alumnos de colegios de Ribeira se desarrolló entre la pista de atletismo Ana Peleteiro y el monte de A Fieiteira
La prueba de cross escolar para alumnos de colegios de Ribeira se desarrolló entre la pista de atletismo Ana Peleteiro y el monte de A Fieiteira
La prueba de cross escolar para alumnos de colegios de Ribeira se desarrolló entre la pista de atletismo Ana Peleteiro y el monte de A Fieiteira
La prueba de cross escolar para alumnos de colegios de Ribeira se desarrolló entre la pista de atletismo Ana Peleteiro y el monte de A Fieiteira

Te puede interesar

El parque infantil de la Rúa Castelao, en Aguiño, verá renovados sus columpios y juegos, así como su superficie de caucho, e incluso verá ampliada su superficie

Presupuestada en 103.254 euros la renovación del parque infantil de la Rúa Castelao, en Aguiño, que incluso verá ampliada su superficie
Chechu López
El ideal gallego

Cambados avanza en la redacción de los cambios urbanísticos para ampliar el polígono
A. Louro
Vista del recinto de la planta de captación y tratamiento de agua potable ubicada en el lugar de Treviscoso, que será mejorada en un doble proyecto y de la que bebe buena parte de la comarca de O Salnés, a partir del caudal bombeado desde el río Umia

La Mancomunidade do Salnés ejecuta “en tempo récord” el 95% de la megaplanta solar para el bombeo del agua potable
A. Louro
La ilustradora de O Grove, Lucía Diz

Lucía Diz, ilustradora meca, impartirá mañana un taller de comic manga en Portonovo
C. Hierro