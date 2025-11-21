Cerca de 900 niños de colegios de Ribeira participan en el fase local del cross 'Xogade' en edad escolar

La prueba de cross escolar para alumnos de colegios de Ribeira se desarrolló entre la pista de atletismo Ana Peleteiro y el monte de A Fieiteira Chechu Río

Un total de 885 alumnos de nueve colegios de Ribeira -A Milagrosa Josefa Sobrido de Oleiros, Heroínas de Sálvora de Aguiño, Palmeira, O Grupo, Frións, Artes, Carreira, Galaxia, Bayón, se dieron cita en la mañana de ayer en el circuito de A Fieiteira y la pista de atletismo Ana Peleteiro para participar en la fase comarcal de la prueba de cross de 'Xogade' (Xogos Galegos Deportivos) en edad escolar. Destacó la participación en la categoría alevín, con 191 niños y 153 niñas, mientras que en la cadete fueron 142 en cada género, 109 en chicos y 101 en chicas, en infantil fueron 109 niñas y 101 niños y, por último fueron 27 varones y 20 féminas.

Está previsto que tenga continuidad hoy en esos mismos escenarios para centros educativos de Padrón. Dodro, Rois y Rianxo, después de que el programado para el jueves de la semana pasada, 13 de noviembre, con la participación de los colegios de A Pobra Boiro y, de manera excepcionar, el colegio Dos Dices de Rois, se suspendió debido a la adversa meteorología a causa de la borrasca 'Claudia'

En cuanto a los resultados de esta competición para los colegios de Ribeira cabe destacar la clasificación en benjamines de los colegios Bayón y de Palmeira (femenino) y Frións y Bayón (masculino); en alevines se clasificaron los colegios Palmeira y Bayón, tanto en la categoría femenina como masculina; en infantiles se clasificaron Galaxia y Bayón tanto en niños como en niñas, y en cadetes pasaron a la siguiente fase los colegios Galaxia y Bayón.

Los clasificados individuales en las distintas categorías para la siguiente fase, que se celebrará en la vecina localidad de Porto do Son, fueron en benjamines: Noa Martínez Lama y Candela Budiño Lijó (Frións), Elia Del Río Martínez (O Grupo), Mireia Rodríguez Otero ( Heroínas de Sálvora), Noa Brión Aparicio (A Milagrosa) y Candela Álvarez Crujeiras (Carreira), y José Santos Riveiro (A Milagrosa), Nicolás Paz Escurís y Brais Pluja Oujo (Palmeira) y Eric Pérez Sobrido (O Grupo).

En alevines se clasificaron Celia Lijó Agrelo (Frións), Lola Ageitos Somoza y Daniela Teira Lorenzo (A Milagrosa) y Yohaina Allaoui Mamoum (Galaxia), y Adrián Salgado Pouso y Manuel Dorca Casais (A Milagrosa), Mohamed Saad Chakkaf Serroukh; mientras que en infantiles se clasifican Andrea Dios Martís (Frións), Paula Caballero Fernández (A Milagrosa), Daniela García Pérez (O Grupo) y Adriana Rodríguez Otero (Heroínas de Sálvora), y Nicolás Millán Sampedro (A Milagrosa), Anxo Piñeiro Fernández (Heroínas de Sálvora) y Adam Fayze (O Grupo).

La prueba de cross escolar para alumnos de colegios de Ribeira se desarrolló entre la pista de atletismo Ana Peleteiro y el monte de A Fieiteira

La prueba de cross escolar para alumnos de colegios de Ribeira se desarrolló entre la pista de atletismo Ana Peleteiro y el monte de A Fieiteira