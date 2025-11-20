Mi cuenta

Ribeira

La ribeirense Rebeca Crujeiras recibe en Santiago de Compostela el primer premio como agente TIC de la Red de Aulas Cemit de Galicia

Además del reconocimiento que supone esa distinción, el galardón cuenta con una dotación económica de 2.000 euros

Chechu López
20/11/2025 16:08
Rebeca Crujeiras, acompañada por el concejal Álex Vidal, recogió esta mañana en Santiago el primer premio como Agente TIC de la Red de Aulas Cemit
La agente TIC del aula Cemit de Ribeira, Rebeca Crujeiras, fue galardonada en la segunda edición de los premios convocados por la  Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega) para distinguir la labor de esos profesionales, con el primer premio que, además de la propia distinción, tiene una dotación económica de 2.000 euros. 

Esta trabajadora municipal recogió este reconocimiento en una gala que se celebró esta mañana en la Cidade da Cultura, en Santiago de Compostela, y en la que estuvo acompañada por el concejal de Innovación e Novas Tecnoloxías, Álex Vidal.

Este certamen pretende reconocer el compromiso y la labor de los agentes TIC y responsables del aula, “contribuíndo a unha Rede Cemit máis eficiente e moderna que asegura que a cidadanía conte con capacidades dixitais para poder participar de forma máis efectiva no novo contexto dixital”.

Rebeca Crujeiras manifestó que para ella fue una sorpresa esta distinción, a la que concurrió presentando su candidatura “coa cantidade de xente á que formou, horas de clases e número de cursos impartidos”. Y trasladó su agradecimiento a uno de sus compañeros del aula Cemit, así como tanto al actual concejal de Innovación e Novas Tecnoloxías como a su predecesor.

Álex Vidal también celebró ese reconocimiento “a unha traballadora municipal que se implica ao cento por cento na dinamización da aula Cemit e en achegar á cidadanía ribeirense cursos e novidades para a súa alfabetización dixital e mellorar as súas capacidades no mundo da informática".

