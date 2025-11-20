El auditorio de Ribeira albergará el 28 de diciembre dos pases del espectáculo musical 'El Grinch'

La concejala de Cultura, Ana Barreiro, presentó el cartel del musical Èl Grinch', que recalará en Ribeira con dos pases el 28 de diciembre

El auditorio de Ribeira albergará el próximo 28 de diciembre el musical ‘El Grinch’ en dos pases, uno a las cinco de la tarde y otro a partir de las 19.30 horas. Las entradas comezarán a venderse a partir de las 9.00 horas de mañana, día 21 de noviembre, y como es habitual se realizará de manera simultánea vía online a través de la plataforma web www.ataquilla.com como de forma presencial, en horario de nueve de la mañana a dos de la tarde, en la Oficina de Atención Cidadá del consistorio ribeirense. El precio de las entradas será de 17,60 euros para el patio general y de 13,60 euros para las localidades de la fila inclusiva, incluyendo los gastos de gestión.

Este espectáculo trasladará a los espectadores a la montaña más alta de Villa Quién, donde vive un peculiar “ser verde” junto con su perro Max. La función cuenta lo que sucede a partir de que un día El Grinch decide llevarse todos los regalos de los niños en la noche de Navidad, además de querer meterles miedo, hasta que conoce a otros personajes especiales a los que no logra asustar y es entonces cuando algo cambia en su interior.

La concejala de Cultura, Ana Barreiro, indicó que "traemos unha nova proposta coa promotora local Espectáculos A Cantaruxa para desfrutar da época que se aproxima. Estamos traballando para ter unha ampla e atractiva axenda para o Nadal que iremos desvelando”. La edila agregó que “con este espectáculo protagonizado polo Grinch temos garantida a diversión para grandes e pequenos a través dun clásico e cun elenco de renome. E, para máis inri, teremos humor con esta función nunha xornada tan singular como é o Día dos Santos Inocentes".