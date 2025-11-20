Cuerpos de seguridad y servicios de emergencias se unen en un torneo de fútbol-7 en el campo de A Guía', en Carreira, a beneficio de Cruz Roja Ribeira

Todos los futbolistas participantes en el torneo de fútbol-7 posaron con las representantes de Cruz Roja Ribeira y las bolsas con los alimentos y otros productos de primera necesidad donados Chechu Río

El campo de hierba artificial de ‘A Guía’, en Carreira, albergó en la mañana de ayer la sexta edición del Torneo Solidario de Fútbol 7, organizado por la delegación de Agapol (Asociación Galega de Policía) en Ribeira y en el que cada uno de los participantes donó alimentos y otros productos de primera necesidad. Como es habitual, la entidad destinataria de esa recaudación, que ascendió a más de 100 kilos, fue Cruz Roja Ribeira. Esta acción benéfica volvió a ser lo más importante del evento, pues el objetivo era contribuir a ayudar a las personas más vulnerables.

En lo que puramente se refiere a la competición deportiva, el equipo de la comisaría ribeirense del Cuerpo Nacional de Policía, con el patrocino de Devalux Consultoría -tiene entre sus socios al que fue portero del Real Madrid y de la Selección Española, Paco Buyo y fue la organizadora del partido entre leyendas del equipo merengue y amigos del CD Boiro a finales de septiembre pasado-, se proclamó ganador después de vencer en todos sus enfrentamientos, pues se impuso por 4-2 al combinado de la Policía Local y Emerxencias de Ribeira, por 2-0 a sus compañeros de Santiago de Compostela y por 4-3 a la Guardia Civil de Tráfico del destacamento de la capital de Galicia.

El segundo clasificado del torneo fue el conjunto integrado por agentes municipales y efectivos del GAEM y del parque de Bomberos, todos ellos de Ribeira, que sólo perdieron contra el vencedor final de la competición debido a dos desajustes defensivos, pues a los otros dos los derrotó por 4-2 en el caso de la Guardia Civil de Tráfico y por 5-2 a la Policía Nacional compostelana. En el duelo entre los componentes de la Benemérita y la comisaría de Santiago, que fue uno de los primeros partidos en disputarse pero que decidió el tercer y cuarto puesto se impusieron los primeros por la mínima (1-0).

Además, la Policía Nacional de Ribeira también tuvo en Diego Vilouta al portero menos batido, con 5 goles encajados, mientras que el máximo goleador fue Javi Bragado, del combinado de Policía Local y Emerxencias de Ribeira, que anotó media docena de los goles de su equipo, frente a los cinco del resto de sus compañeros, pero que juntos se convirtieron en el equipo más realizador del torneo, como ya sucedió en ediciones anteriore.