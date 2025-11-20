Cáritas Ribeira programó para el 13 de diciembre su Gala de Nadal de carácter solidario y que volverá a contar con la música y el humor de Mimarte

El párroco Alfonso Mera, la concejala Ana Barreiro, la alcaldesa María Sampedro, Tania Fuegho, de Mimarte, y Manuel Mirás, de Cáritas Ribeira, presentaron el cartel de la gala

Cáritas Ribeira programó para el próximo 13 de diciembre su Gala de Nadal, a partir de las siete y media de la tarde y en el auditorio municipal, que contará con un espectáculo de música y humor por parte del alumnado de Mimarte. Se trata de una cita que está más que consolidada en el calendario navideño de la capital barbanzana y que une cultura y solidaridad, pues la recaudación de las entradas, que tendrán un precio de 5 euros por persona se podrán adquirir en la sede de Cáritas Ribeira, en la Praza Porta do Sol, y en el Espazo Mimarte, en el número 54 de la Avenida Rosalía de Castro- se destinarán a contribuir al desarrollo de la actividad diaria de la citada entidad sin ánimo de lucro dedicada a la acción social y caritativa a favor de personas en situación de vulnerabilidad.

En la presentación de este evento participaron la alcaldesa, María Sampedro; la concejala de Cultura, Ana Barreiro; el presidente de Cáritas Ribeira, Manuel Mirás; el párroco de la UPA de Ribeira, Alfonso Mera, y la artista Tania Fuegho, en representación de Mimarte. Durante su intervención, la primera edila destacó el "significado especial" de esta cita que promueve "esa familia que está sempre coa man tendida á hora de axudar, de programar, de educar e o fai dese xeito altruísta e desinteresado". Igualmente, la regidora ribeirense apeló a la solidaridad de los vecinos y tuvo palabra de agradecimiento para Mimarte “pola súa pegada no mundo cultural”.

Proyectos y necesidades

Manuel Mirás declaró que los objetivos de esta gala pasan por "concienciar á cidadanía do traballo polos demais e explicar as actividades que levamos a cabo en formación, emprego e axudas cotiás, ademais de agradecer aos colaboradores, socios e doantes pola súa implicación". E incidió en que lo recaudado se destinará a ayudar a financiar proyectos y necesidades diarias de atención a la población en situación vulnerable.

Y respecto al contenido del espectáculo, la artista Tania Fuegho, que recordó que es el segundo año que Mimarte se encarga de la parte artística de este, dijo que no faltarán ni la música ni el humor, por lo que "creo que a maneira máis bonita de aportar á sociedade é dende a arte, dende a risa”. Además, detalló que no faltará una interpretación de ‘Cuento de Navidad’ de Charles Dickens, con una versión futurista en la que los artistas que se suban al escenario pondrán la mirada en el año 2100, con lo que querrán apelar a "máis humanidade e menos humanoides".

Fila 0

Para el que no pueda asistir a la gala pero que desee colaborar haciendo su aportación con la causa de Cáritas Ribeira se habilitarán 200 tickets en la fila 0. Además, como ya es habitual, el evento incluirá un sorteo de tarjetas regalo donadas por el tejido comercio local, al que se destacó como una iniciativa que refuerza la colaboración de ese tipo de negocios con la acción social de Cáritas Diocena en O Barbanza, y en el que también se tendrán en cuenta los números de boletos adquiridos en la fila 0.