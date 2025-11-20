Ambar le solicita a la Xunta de Galicia cinco plazas en vivienda de apoyo a la diversidad funcional y otras diez de centro de día

La directora xeral de Persoas con Discapacidade, Begoña Abeijón, visitó esta mañana las instalaciones del Centro de Recursos de la asociación Ambar en el lugar de A Granxa, en Carreira Chechu Río

La presidenta de Ambar, Milagros Rey, aprovechó la visita a su Centro de Recursos en el lugar de A Granxa, en Carreira, de la directora xeral de Persoas con Discapacidade, Begoña Abeijón, para solicitarle siete plazas concertadas de centro de día para personas con diversidad intelectual y funcional, así como la conversión de otras tres plazas de centro ocupacional en centro de día, pues hay personas que precisan una atención continua.

Además de indicar que también precisan más plazas de centro ocupacional, Rey manifestó que también reclamó de cinco plazas de vivienda con apoyo, pues la que tienen actualmente para el mismo número de usuarios “non nos chegan, pois temos máis demanda”. La presidenta de Ambar detalló que esa demanda es el resultado de una prospección sobre necesidades que hicieron entre las familias, que solicitaron más plazas de vivienda con apoyo, “para que se sintan seguras, acollidas e atendidas”.

Por su parte, Abeijón manifestó que todas las entidades sociales con plazas concertadas, como es el caso de Ambar, dispondrán en las próximas semanas de más financiación para seguir garantizando la calidad de los servicios que prestan y las condiciones de su personal. Explicó que se invertirán más de siete millones de euros anuales en subir la aportación del Gobierno gallego a las plazas públicas que ofertan las entidades en sus centros y que en el caso de Ámbar son un total de 69 en sus centros diurno y ocupacional. Esta subida, de la que subrayó que asumirá en solitario la Xunta de Galicia, les permitirá a las entidades sociales de atención a la discapacidad, según dijo la directora xeral, hacer frente a los incrementos salariales recogidos en el decimosexto convenio colectivo publicado este año en el Boletín Oficial do Estado.

Por otro lado, Abeijón destacó el compromiso con la plena integración de las personas con discapacidad en la comunidad, así como “a profesionalidade e o cariño con que o persoal de Ámbar coida ás persoas que acoden diariamente ás súas instalacións”, precisando que esa atención la convierte en un referente para muchas familias de O Barbanza.