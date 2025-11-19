Ribeira oferta la mejora de las competencias digitales con un novedoso taller intergeneracional para crear una baraja de cartas de Navidad única
'Barallando entre xeracións' se dirige a niños de 10 a 14 años y sus abuelos para estrechar lazos con la creación conjunta de un juego de cartas personalizado sobre la Navidad de ayer y de hoy
El aula Cemit de Ribeira iniciará en diciembre su oferta de cursos enfocados en la Navidad. Según informó el concejal de Innovación e Novas Tecnoloxías, Álex Vidal, todas las actividades serán gratuitas, pero requieren inscripción previa, ya sea llamando al número de teléfono de contacto 981 876 043 o bien enviando un mensaje a la dirección de correo electrónico cemit.ribeira@xunta.gal.
La primera será ‘Seguridade: protexe o teu mundo dixital’, que se impartirá entre los días 9 y 12 del próximo mes, de 9.30 a 12.30 horas, por parte de componentes de la fundación Cibervoluntarios, que enseñará estrategias para proteger los datos personales e información online, garantizando mayor seguridad en Internet.
Esa misma entidad será la que enseñará a descubrir las posibilidades de la Inteligencia Artificial para producir contenidos a través de herramientas, para generar imágenes, vídeos y textos de forma eficiente y creativa en ‘Crea contido con IA’ y que se impartirá del 15 al 18 del próximo mes.
Diversión
Orientado a los niños en los días no lectivos, concretamente, el 22, 23, 29 y 30 de diciembre y el 2 de enero, tendrá lugar el taller ‘TecnoNadal divertido’, que se desarrollará de 09.30 a 11.00 horas, dirigido a vecinos de 7 a 9 años. Consta de juegos de ordenador y mecanografía, diseño de postales de Navidad con Canva, drones, escape room tecnológico, detectives digitales y otras, según detalló el edil de Novas Tecnoloxías.
Y, como actividad intergeneracional, se articula el concurso ‘Barallando entre xeracións” para niños de 10 a 14 años en colaboración con sus abuelos -mayores sénior de 55 años- para estrechar lazos mediante la creación conjunta de un juego de cartas personalizado sobre Navidad de ayer y hoy, en el que ambos trabajarán juntos para diseñar una baraja única, empleando la herramienta Canva.
Pasado y presente
"Cada carta representará un tema común destas datas significativas dende a perspectiva de dúas épocas distintas. O resultado final será un xogo de cartas interxeracional, onde primarán as vivencias propias, a creatividade e o humor, establecendo un diálogo entre pasado e presente", precisó Álex Vidal. Además, como aliciente, los dos integrantes del equipo ganador recibirán como premio una copia impresa y plastificada de su baraja para que la guarden para el recuerdo.
Álex Vidal manifestó que con esta programación "buscamos a mellora das competencias dixitais da cidadanía adaptando o contido dos cursos a cada época do ano. Por iso, tendo en conta as datas que se aproximan de compras, queremos que, quen opte por realizalas vía online, o faga de maneira segura e dispoña dos coñecementos para non poñer en risco os seus datos persoais e económicos". Igualmente, señaló que también pretenden dar a conecer la Inteligencia Artificial "como unha ferramenta que pode xogar ao noso favor empregándoa da maneira adecuada".
"E, por suposto, queremos que os pequenos da casa gocen dunhas vacacións de Nadal con alternativas de lecer. Temos accións formativas para tódolos públicos, onde hai cabida para a alfabetización dixital, o ocio e o reforzo dos vínculos usando as tecnoloxías de maneira responsable".