La alcaldesa de Ribeira se suma a las críticas por no tener en cuenta a municipios de más de 20.000 habitantes en su campaña de bonos 'Mercanavila'
María Sampedro anunció que el Ayuntamiento remitirá a la Diputación de A Coruña una carta formal para solicitar que se tenga en cuenta al tejido comercial de Ribeira ante una posible prórroga
La alcaldesa de Ribeira, María Sampedro, se acaba de sumar a la Asociaicón de Empresarios de Ribeira en su crítica a que la Diputación de A Coruña no tuvo en cuenta a los municipios de más de 20.000 habitantes para la campaña de dinamización comercial ‘Mercanavila’. En este sentido, la primera edila advierte que “aínda queda crédito dispoñible dos 6 millóns de euros dos que foi dotado o programa. Xa advertimos que o orzamento non se ía dar gastado e agora vemos como os alcaldes de Boiro e Noia solicitan que se prorrogue a campaña”.
En este sentido, la mandataria local considera que "esta medida discrimina aos negocios de Ribeira, simplemente por ser un concello que supera o límite de habitantes establecido pola Deputación Provincial”, pero advierte que “o noso tecido comercial tamén é, en gran parte, pequeno comercio e tense que enfrontar tódolos días ao reto de estar ao fronte dunha pequena superficie, especialmente, agora que estamos no outono-inverno e baixan considerablemente as vendas, exceptuando na campaña de Nadal" .
Sampedro Fernández añadió a todo eso que, “por esta mesma razón, non pode ser que haxa municipios limítrofes que estean gozando desta vantaxe, excluíndo aos nosos comerciantes. Xa se nos tiña que ter incluído dende o inicio da campaña". Por todo ello, anuncia que desde el Ayuntamiento de Ribeira se remitirá una carta formal a la Diputación de A Coruña solicitando que también se tenga en cuenta al tejido comercial ante una posible prórroga. Cabe recordar que desde dicha institución provincial ya se comunicó que se amplía hasta el próximo 3 de diciembre el periodo de vigencia de los bonos del programa 'Mercanavila' debido a la "elevada demanda e o éxito de participación".