Esperanza Moraña García, trabajadora del Hospital do Barbanza desde hace 27 años, recibe en Madrid el Premio Especial a la Operadora de Limpieza

Esperanza Moraña estuvo acompañada en la gala en Madrid en la que se le entregó el premio por el director general de Nortex, Alfonso Carballeda Cedida

Esperanza Moraña García, encargada del servicio de limpieza del Hospital do Barbanza, fue reconocida con el Premio Especial a la Operadora de Limpieza en la decimosexta edición de los Premios Nacionales de la Limpieza, en una gala celebrada en Madrid. Se trata de una trabajadora de Nortex, compañía de outsourcing de Grupo Nortempo, y que recibe este reconocimiento a una trayectoria profesional de más de 27 años, “marcada por la dedicación, la responsabilidad y la calidad humana”.

Deste Nortex destacan que Esperanza Moraña está vinculada durante casi toda su carrera profesional al Hospital do Barbanza, participó desde los inicios en la limpieza de obra del centro, asumiendo con los años nuevas responsabilidades hasta convertirse en encargada general del servicio. “Su compromiso con la excelencia, la gestión de equipos y la mejora continua la han convertido en un referente dentro de la organización”, subrayaron desde la empresa.

El director general de Nortex, Alfonso Carballeda, que acompañó a Esperanza Moraña durante la gala, destacó que “desde el primer momento vimos en ella su capacidad de liderazgo, trabajo en equipo e implicación con la calidad del servicio. Todo ello, además, compaginado con una situación personal compleja que nunca le impidió dar lo mejor de sí misma, demostrando una gran fortaleza y compromiso tanto con su equipo como con los pacientes del hospital”.

Los Premios Nacionales de la Limpieza, organizados por la revista ‘Limpiezas’, reconocen cada año la excelencia y las buenas prácticas en el sector. En esta edición, el Premio Extraordinario del Jurado recayó en Miguel Burdeos, empresario proveedor de Mercadona y presidente de ADELMA, fallecido durante la DANA, así como en los equipos de voluntarios que colaboraron en las labores de limpieza en las zonas afectadas de Valencia.