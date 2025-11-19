Empresarios de Ribeira advierte que el límite de población de localidades para emitir los bonos 'Mercanavila' perjudicó al comercio de la ciudad

Francisco Martínez Gude es el presidente de la Asociación de Empresarios de Ribeira Chechu Río

La Asociación de Empresarios de Ribeira acaba de hacer pública su discrepancia con la limitación que se estableció dentro de la campaña ‘Mercanavila’, impulsada por la Diputación de a Coruña, respecto al límite de 20.000 habitantes de las localidades para las que se pueden emitir los bonos para el comercio, y para el que la institución provincial acaba de comunicar que amplía hasta el próximo 3 de diciembre el periodo de vigencia del programa 'Mercanavila' debido a la "elevada demanda e o éxito de participación".

La patronal presidida por Francisco Martínez Gude, que aclara que ese malestar ya se lo trasladó recientemente a l máximo dirigente de la institución provincial, indica que debido a que la capital barbanzana sobrepasa esa cifra de población “no podemos beneficiarnos de los referidos bonos, pero que al disponer de ellos en los pueblos limítrofes, como A Pobra, Boiro y Porto do Son, y dada la cercanía de estos municipios al nuestro, provocó que muchos ribdeirenses se desplazasen a esas localidades a efectuar sus compras, en detrimento de nuestros comerciantes ,que durante unos días vieron sus establecimientos vacíos, sin afluencia de clientes”, puntualizó.

Sin limitaciones

Martínez Gude, que precisa que están totalmente de acuerdo en que se pongan a disposición del público ese tipo de bonos, por lo que repercuten en el desarrollo económico de los pequeños comercios, llama la atención del presidente provincial, Valentin González Formoso, para solicitarle que, en el caso de que se vuelvan a lanzar ese tipo de bonos en el futuro, “se hagan sin limitación de habitantes o que, en caso contrario, si consideran que deben ser sólo para los ayuntamientos más pequeños, “orquesten alguna medida para que únicamente puedan beneficiarse de los referidos bonos las personas censadas en esos municipios, y de esta manera se cumpliría el objetivo que quieren alcanzar sin perjudicar a los municipios vecinos de mayor entidad”.

El presidente de la AER precisa que esta observación, que precisa que le hace al presidente de la Diputación de A Coruña “desde la más sincera disposición a colaborar y entender el espíritu de estas acciones”, sea tenida en cuenta y agrega que en la patronal ribeirense les gustaría que “el beneficio de unos no fuera en perjuicio de otros”.