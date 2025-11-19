Mi cuenta

Ribeira

El VI Torneo Solidario de Fútbol 7 Emerxencias Barbanza a beneficio de Cruz Roja Ribeira se disputará mañana en el campo de A Guía, en Carreira

La competición, que organiza la delegación ribeirense de Agapol, contará con los equipos de las Policías Nacional y Local de Ribeira, la comisaría de Santiago, la Guardia Civil de Tráfico y el GAEM

Chechu López
19/11/2025 07:00
La competición, que alcanza su sexta edición y que, por primera vez, se disputará en la modalidad de fútbol-7, recogerá productos de primera necesidad a beneficio de Cruz Roja Ribeira
Chechu Río

El campo de fútbol de césped artificial de ‘A Guía’, en Carreira, albergará mañana, desde las diez de la mañana, el VI Torneo Solidario de Fútbol 7 Emerxencias Barbanza, organizado por la delegación ribeirense de Agapol (Asociación Galega de Policía), en el que se recogerán productos de primera necesidad que serán donados a beneficio de la asamblea local de Cruz Roja. 

Habrá trofeos para los 5 equipos participantes, que serán la Policía Nacional de Ribeira y de Santiago de Compostela, la Guardia Civil de Tráfico del destacamento de la capital de Galicia, la Policía Local de Ribeira y el Grupo de Atención ás Emerxencias Municipal (GAEM) y también aperitivos y bebidas para los jugadores que los integran. 

Estaba previsto que este campeonato se hubiera miércoles de la semana pasada, 12 de noviembre, en el campo de hierba sintética del complejo polideportivo de A Fieiteira, pero se aplazó debido al paso de la borrasca 'Claudia' por la capital barbanzana, donde dejó un buen reguero de incidencias. 

