El espíritu de la Navidad empieza a invadir Ribeira con el inicio de la instalación de la iluminación decorativa y de la carpa de la pista de hielo

Operarios de Tecmodeco SL iniciaron a las dos y media de la tarde de ayer la instalación de la cortina luminosa en la Avenida Rosalía de Castro Chechu Río

Pese a que hace unos días comenzo a montarse el belén municipal en la Praza do Concello de Ribeira por parte del personal y usuarios de la Unidade de Condutas Aditivas (UCA), no ha sido hasta la jornada de ayer en que se empezó a sentir en la capital barbanzana el ambiente navideño con el inicio de la instalación de la iluminación decorativa en la céntrica Avenida Rosalía de Castro, así como de la carpa de la pista de hielo en el Malecón impulsada por la Asociación de Empresarios de Ribeira, pese a que aún faltan unas tres semanas para el encendido de las luces de Navidad. Desde la patronal local precisaron que "será un espacio de diversión para todas las edades durante la temporada navideña y, un año más, se convertirá en un punto de encuentro para vecinos y visitantes, apoyando al comercio local".

Un operario de Tecmodeco SL procede a enganchar cada una de las tiras luminosas que conforman la cortina que lucirá en la Avenida Rosalía de Castro, en el centro de Ribeira Chechu Río

Con motivo del comienzo de la instalación de la iluminación decorativa navideña, desde primera hora de la tarde de ayer fue necesario cortar al tráfico el vial en el que estuvieron trabajando operarios de la empresa adjudicataria de dicho contrato, Tecmodeco SL. Pese a ello,, numerosos conductores hicieron caso omiso a esas indicaciones y siguieron circulando por la Avenida Rosalía de Castro, por lo que los trabajadores se vieron obligados, por su seguridad, a solicitar la colocación de unas vallas para impedir físicamente el paso a todos los vehículos. Así, la Policía Local les suministró de manera inmediata cuatro vallas que incluyeron señales de prohibición del paso.

El incumplimiento de numerosos conductores de prohibido circular por la Avenida Rosalía de Castro donde se colocaba una cortina luminosa obligó a poner vallas para impedir el paso Chechu Río

La Asociación de Empresarios de Ribeira confirmó que ya obtuvo todos los permisos necesarios para instalar la pista de hielo y confirmó lo ya avanzado el pasado 3 de noviembre por Diario de Arousa de que se prevé abrirla al público el 28 de noviembre, cuando también se informó de que, previsiblemente, se mantendrá en servicio hasta el 12 de enero, sin descartarse que se prolongue algunos días, como ya se hizo la vez pasada. Ese recinto contará con una superficie un 30% superior a la del año pasado, es decir que los 250 metros cuadrados de pista de patinaje sobre hielo de hace doce meses pasarán a ser 350 metros cuadrados, dentro de una carpa cuyo tamaño ronda los 600 metros cuadrados. El precio de la entrada será de 7 euros, pero habrá bonificaciones para grupos o colectivos determinados, así como bonos para clientes de negocios de la AER.