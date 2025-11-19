Alumnos del CEIPP de Artes, en Ribeira, iniciaron la participación en 'Plantatón', iniciativa que se marca el reto de plantar 2.000 árboles en un mes

Alumnos del colegio de Artes iniciaron esta semana su participación en la iniciativa que se marca el reto de plantar 2.000 árboles autóctonos en un mes Cedida

Alumnos del colegio plurilingüe de Artes, en Ribeira, iniciaron esta semana su participación en la actividad denominada ‘Plantatón’, programa coordinado por la Fundación Montescola y en el marco del Laboratorio Ecosocial de Barbanza. Consiste en realizar la plantación en un mes de 2.000 árboles autóctonos, como castaños, alcornoques, arces, abedules y cerezos, especies frondosas fundamentales para la restauración ecológica, la prevención de incendios y la mejora de la biodiversidad. Se trata de una actuación financiada con fondos europeos Next Generation EU, gracias al apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Según informan desde el Laboratorio Ecosocial de Barbanza, ‘Plantatón’ combina educación ambiental, acción comunitaria y cuidado del territorio, implicando a centros escolares, asociaciones y vecindario comprometido con un modelo de monte más diverso, resiliente y sostenible. Subrayan que las actuaciones están coordinadas por la Fundación Montescola, entidad con una amplia trayectoria en sensibilización ambiental y educación para la sostenibilidad, que ha implicado a más de 1.000 personas voluntarias en proyectos de restauración y conservación del monte. Esta iniciativa mantiene abierto el proceso de inscripción para todas las personas y colectivos que deseen sumarse a las próximas jornadas. Las personas o entidades interesadas en implicarse u organizar una plantación en su monte pueden escribir un mensaje y enviarlo a la dirección de correo electrónico info@montescola.org.