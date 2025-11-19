Adjudicada a la empresa Aurora, Pilar y Ana S.L., por 657.000 euros al año y un periodo de 33 meses, la gestión de la guardería municipal de Ribeira

La guardería municipal ribeirense cuenta actualmente con 128 chiquillos matriculados Chechu Río

El Ayuntamiento de Ribeira adjudicó este martes el contrato de servicios de la escuela infantil municipal -actualmente cuenta con 128 chiquillos matriculados-, que salió a licitación por importe anual de 691.694 euros, con un plazo de vigencia de 33 meses y un valor estimado de 2.495.344 euros, a la única empresa licitadora presentada en este procedimiento. Se trata de Aurora, Pilar y Ana SL, que presentó una oferta económica de 657.000 euros anuales, con lo que el importe total del contrato se eleva a 1.806.750 euros, financiados con fondos propios y una subvención de la Consellería de Política Social e Xuventude. A ello habrá que añadir la parte variable: conforme a las cláusulas establecidas, y que está obligada a garantizar la vigencia de la cobertura de la póliza de seguro durante el plazo total de ejecución del contrato.

La finalidad de este contrato, tal y como se establece en el pliego de condiciones técnicas es el de dar atención a niños con edades hasta 3 años y que puedan ser atendidos, cuidados y educados en contextos de calidad, en los que se responda a sus necesidades, se respeten sus derechos, crezcan seguros e integrados en sus comunidades y en los que sean ayudados a desarrollar todas sus capacidades. “Este servizo público responde tamén ás necesidades das familias, contribuíndo á conciliación da vida laboral e persoal”, precisan desde el Ayuntamiento ribeirense.