Ribeira

Adjudicada a la empresa Aurora, Pilar y Ana S.L., por 657.000 euros al año y un periodo de 33 meses, la gestión de la guardería municipal de Ribeira

El importe total del contrato se eleva a 1.806.750 euros, a lo que hay que añadir la parte variable, y que son financiados con fondos propios y una subvención de la Consellería de Política Social

Chechu López
19/11/2025 16:13
La guardería municipal ribeirense cuenta actualmente con 128 chiquillos matriculados
Chechu Río

El Ayuntamiento de Ribeira adjudicó este martes el contrato de servicios de la escuela infantil municipal -actualmente cuenta con 128 chiquillos matriculados-, que salió a licitación por importe anual de 691.694 euros, con un plazo de vigencia de 33 meses y un valor estimado de 2.495.344 euros, a la única empresa licitadora presentada en este procedimiento. Se trata de Aurora, Pilar y Ana SL, que presentó una oferta económica de 657.000 euros anuales, con lo que el importe total del contrato se eleva a 1.806.750 euros, financiados con fondos propios y una subvención de la Consellería de Política Social e Xuventude. A ello habrá que añadir la parte variable: conforme a las cláusulas establecidas, y que está obligada a garantizar la vigencia de la cobertura de la póliza de seguro durante el plazo total de ejecución del contrato.

La finalidad de este contrato, tal y como se establece en el pliego de condiciones técnicas es el de dar atención a niños con edades hasta 3 años y que puedan ser atendidos, cuidados y educados en contextos de calidad, en los que se responda a sus necesidades, se respeten sus derechos, crezcan seguros e integrados en sus comunidades y en los que sean ayudados a desarrollar todas sus capacidades. “Este servizo público responde tamén ás necesidades das familias, contribuíndo á conciliación da vida laboral e persoal”, precisan desde el Ayuntamiento ribeirense.

