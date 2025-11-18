Ribeira centra el foco de las acciones programadas para conmemorar el 25N en las nuevas generaciones

La concejala y la agente municipal de dicha área, Ana Barreiro y Chío Couto, respectivamente, presentaron los carteles con las actividades programadas con motivo del 25N

Con motivo de la conmemoración el próximo 25N del Día Internacional contra la Violencia Machista, la Concellería de Igualdade de Ribeira programó una serie de actividades con las que pretende conseguir una sociedad más igualitaria y contribuir a erradicar esa lacra social. La concejala y la agente municipal de dicha área, Ana Barreiro y Chío Couto, respectivamente, explicaron que, teniendo en cuenta que la educación conduce a la transformación, el Centro de Información á Muller (CIM) optó por poner el foco de esta agenda en las nuevas generaciones.

“Cremos que é importante inculcar a igualdade dende idades temperás e, por iso, moitas das accións están pensadas para os centros de ensinanza, adaptando o contido á idade do público receptor. Son iniciativas que non se limitan ao propio mes de novembro, porque o noso compromiso esténdese aos 365 días do ano”, indicó la edila, quien agregó que cuentan con actividades para toda la ciudadanía como, por ejemplo, un acto institucional y otras propuestas de carácter más distendido. “Debemos manternos firmes na nosa repulsa á violencia machista e actuar en consecuencia”, puntualizó Barreiro.

El próximo martes, 25 de noviembre, tendrá lugar ese acto institucional, a las 11.30 horas en la Praza do Concello, y estará dirigido a toda la ciudadanía y contará con la participación de alumnos de primer curso de la ESO de los centros educativos de la capital barbanzana. Los estudiantes crearán un muro con cajas de cartón elaboradas previamente en un taller con lemas a favor de la igualdad para expresar de manera simbólica “a solidez que vai gañando o concepto, ademais de facer lectura participativa dun manifesto e plantación dunha oliveira na memoria das vítimas”, subrayó la concejala de Igualdade. En el ámbito digital se difundirá la campaña ‘Di si ao bo trato’, a través de la que se invita a los vecinos a que compartan en las redes sociales Facebook e Instagram sus fotografías con mensajes a favor del buen trato y mencionando las cuentas del Ayuntamiento y del CIM.

Interacción con los vecinos

Para esa misma jornada se llevará a cabo ‘A ruleta do benquerer’, consistente en un puesto a pie de calles que persigue la interacción con los vecinos, de 11.00 a 14.00 horas en la Praza do Concello y de 16.00 a 18.00 horas en la Rúa de Galicia. El jueves 27, a las 19.00 horas en el salón de actos del centro cultural Lustres Rivas, se ofrecerá el monólogo ‘Vicio houbo sempre’, destinado al público adulto. Atenea García ofrece, tras recoger los testimonios de vida de mujeres de más de 80 años, una pieza en la que habla del amor y de la vida “que sempre hubo nas marxes, fiando contos sobre a diversidade sexual, a ausencia durante a emigración e a diversión nos bailes das festas, sempre en clave de humor”, dijo Ana Barreiro.

Alumnado de Formación Profesional del CIFP Coroso asistirá el jueves 27 a la charla informativa ‘Agresións sexuais e violencia sexual’, con posterior coloquio, que promueve la Consellería de Política Social. Y pensando en los institutos, se realizarán talleres de sensibilización ‘O bo trato’ para primer curso de la ESO, mientras que para Infantil habrá cuentacuentos ‘Pola igualdad eco Bolechas’ y se les entregará material didáctico. Todas estas acciones tendrán lugar en los propios centros educativos para fomentar la igualdad, el respeto a la diversidad y la prevención de las violencias machistas desde la empatía, el respeto y el buen trato desde las edades más tempranas.

A mayores, el CIM puso en marcha a principios de este mes el Programa Educativo de Igualdade e Diversidade, orientado a los alumnos de Primaria y Secundaria de los centros educativos de la localidad durante todo el curso escolar y que consta de dos líneas principales de trabajo: ‘Aprender Igualdade Creando’ y ‘Talleres de Saúde Afectivo-Sexual’. El primer bloque está dirigido a alumnos de sexto de Primaria, apostando por el aprendizaje a través de la creatividad, mientras que el segundo taller será para los segundos y cuartos cursos de Secundaria y de Formación Profesional Básica para abordar la educación afectivo-sexual desde una perspectiva de género. Además, la Administración local se adhirió a las campañas ‘É violencia con todas as letras’ de la Xunta de Galicia y ‘Defronte á violencia de xénero’ de la Diputación de A Coruña.