El reventón de una tubería de agua potable en una céntrica calle de Ribeira obliga a cortar el suministro en esa zona

El reventón de la tubería de abastecimiento de agua se registró a primera hora de esta tarde en la Rúa Irmandiños, cerca de la confluencia con la Avenida Rosalía de Castro, en el centro de Ribeira Chechu Río

Una tubería de la red de abastecimiento de agua potable que pasa por debajo de la Rúa Irmandiños, cerca de la confluencia con la Avenida Rosalía de Castro, en pleno casco urbano de Ribeira, reventó a primera hora de esta tarde, provocando una avería, y ha obligado a cortar el suministro de ese servicio en la zona. La presión con la que salió el agua tras la rotura de la tubería provocó que se levantase el relleno de tierra que se le echó encima para tapar la zanja en la que se instaló, así como un tramo de unos 9 metros de largo de la acera y también el asfalto de un tramo de la calzada.

El suceso se registró poco antes de las cuatro menos veinte de esta tarde y fueron las empleadas de un supermercado situado en las inmediaciones las que avisaron a la Policía Local ribeirense, que se movilizó de inmediato hasta el lugar, junto con la dotación de guardia del Grupo de Atenciópn ás Emerxencias Municipal (GAEM). Coincidió con la instalación en sus inmediaciones de la iluminación decorativa de Navidad por parte de operarios de la adjudicataria, Tecmodeco SL, que había solicitado a los agentes municipales una vallar con señalización de prohibido el paso, pues pese a que se informó de que la Avenida Rosalía de Castro iba a cortarse al tráfico desde las 14.30 horas, todavía eran muchos conductores los que hicieron caso omiso de esas indicaciones y seguían pasando con sus vehículos por ese vial.

Hasta el lugar acudió un operario de la empresa Viaqua, concesionaria de dicho servicio municipal de abastecimiento de agua y que cerró con una llave la conducción de fibrocemento de la traída de agua que reventó. En estos momentos, se está a la espera de que se adopte una decisión respecto al proceder para reparar esta avería que ha afectado a un buen número de viviendas y de negocios de ese entorno. Previsiblemente, se les empiece a dar servicio a los afectados a través de otra conducción de la traída de agua.