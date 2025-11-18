Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ribeira

El IV Festival Internacional de Teatro Amador de Galicia echa el cierre en Ribeira en una nueva muestra de su compromiso con las artes escénicas

El auditorio municipal de la capital barbanzana albergó la entrega de los premios, y acto seguido se representó la última función del ciclo, ‘Helena’, a cargo de Thiassos Teatro, de Portugal

Chechu López
18/11/2025 07:25
La clausura del IV Festival Internacional de Teatro Amador de Galicia tuvo lugar en el auditorio de Ribeira, donde se representaron las cinco funciones de la actual edición
La clausura del IV Festival Internacional de Teatro Amador de Galicia tuvo lugar en el auditorio de Ribeira, donde se representaron las cinco funciones de la actual edición
Cedida

Después de cinco representaciones teatrales por parte de compañías gallegas, nacionales e internacionales entre desde septiembre, el IV Festival Internacional de Teatro Amador de Galicia (Fitagal) echó a última hora de la tarde de este domingo el cierre en el auditorio de Ribeira, con la entrega de los premios, y acto seguido se representó la última escenificación del ciclo, ‘Helena’ a cargo de Thiassos Teatro, de Portugal. En fechas anteriores lo hicieron los gallegos Denigrantes Comediantes, Noite Bohemia y Cardume Teatro con 'Amareite ata que te odie', 'A Casa de Bernarda Alba' y 'As galas do defunto', respectivamente, y el grupo cántabro EntreCajas Fusión Teatro con 'Soños do Mar Negro'.

La concejala de Cultura, Ana Barreiro, participó en la recepción de los galardóns y aprovechó para destacar que "Ribeira goza de gran vitalidade cultural e o noso Concello sempre tivo un forte compromiso co teatro, polo que este festival contribuíu a fortalecer e enriquecer a programación cultural que ofertamos". La edila agregó que "a cultura é peza angular de toda sociedade, pois é unha ferramenta pedagóxica que nos permite conectar a nivel intelectual e emocional, que nos nutre como persoas".

Barreiro también habló de la importancia de la colaboración entre administraciones públicas y entidades promotoras "para levar propostas culturais de interese máis alá das grandes cidades", por lo que abogó por seguir en esa línea de potenciar las artes escénicas, "de establecer diálogo e pontes entre os territorios a través das disciplinas artísticas, de establecer redes de colaboración... En definitiva, sigamos desfrutando da cultura", destacó en su intervención en un acto que estuvo conducido por la actriz Jana Tort. 

al acto de clausura del festival también asistieron la diputada provincial de Cultura, Natividad González; el concejal delegado de Mar, Promoción do Litoral y Festexos, Fernando Abraldes; el presidente y el vicepresidente de la Federación de Teatro Afeccionado de Galicia, David Vázquez y Javier Mariño, respectivamente, y otro componentes de la corporación municipal y de los grupos teatrales participantes.

Te puede interesar

La crecida del Arlés a causa de la borrasca ‘Claudia’ de la semana pasada derribó parte de un muro y dejó otra bastante dañada

El desbordamiento del río Arlés provoca el derrumbe de un muro de una finca en la parroquia de Oleiros, en Ribeira
Chechu López
Los jóvenes participantes en la última experiencia de voluntariado grupal desarrollada en Berlín participaron en la sede de Fundación Paideia en el acto de clausura junto a varias autoridades

Jóvenes de O Barbanza y de otras localidades participan en un plan que la conecta con Berlín a través del voluntariado internacional
Chechu López
Harry Dios, junto al alcalde, en la recepción por el ascenso el pasado mes de junio

“O primeiro é ter o millo no piorno, e despois que chova”
Gonzalo Sánchez
Santos habla con Ezumah en un partido de esta temporada en el pabellón Sara Gómez

Manu Santos: "Las jugadoras dieron un paso adelante en defensa"
Gonzalo Sánchez