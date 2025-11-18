El IV Festival Internacional de Teatro Amador de Galicia echa el cierre en Ribeira en una nueva muestra de su compromiso con las artes escénicas

La clausura del IV Festival Internacional de Teatro Amador de Galicia tuvo lugar en el auditorio de Ribeira, donde se representaron las cinco funciones de la actual edición Cedida

Después de cinco representaciones teatrales por parte de compañías gallegas, nacionales e internacionales entre desde septiembre, el IV Festival Internacional de Teatro Amador de Galicia (Fitagal) echó a última hora de la tarde de este domingo el cierre en el auditorio de Ribeira, con la entrega de los premios, y acto seguido se representó la última escenificación del ciclo, ‘Helena’ a cargo de Thiassos Teatro, de Portugal. En fechas anteriores lo hicieron los gallegos Denigrantes Comediantes, Noite Bohemia y Cardume Teatro con 'Amareite ata que te odie', 'A Casa de Bernarda Alba' y 'As galas do defunto', respectivamente, y el grupo cántabro EntreCajas Fusión Teatro con 'Soños do Mar Negro'.

La concejala de Cultura, Ana Barreiro, participó en la recepción de los galardóns y aprovechó para destacar que "Ribeira goza de gran vitalidade cultural e o noso Concello sempre tivo un forte compromiso co teatro, polo que este festival contribuíu a fortalecer e enriquecer a programación cultural que ofertamos". La edila agregó que "a cultura é peza angular de toda sociedade, pois é unha ferramenta pedagóxica que nos permite conectar a nivel intelectual e emocional, que nos nutre como persoas".

Barreiro también habló de la importancia de la colaboración entre administraciones públicas y entidades promotoras "para levar propostas culturais de interese máis alá das grandes cidades", por lo que abogó por seguir en esa línea de potenciar las artes escénicas, "de establecer diálogo e pontes entre os territorios a través das disciplinas artísticas, de establecer redes de colaboración... En definitiva, sigamos desfrutando da cultura", destacó en su intervención en un acto que estuvo conducido por la actriz Jana Tort.

al acto de clausura del festival también asistieron la diputada provincial de Cultura, Natividad González; el concejal delegado de Mar, Promoción do Litoral y Festexos, Fernando Abraldes; el presidente y el vicepresidente de la Federación de Teatro Afeccionado de Galicia, David Vázquez y Javier Mariño, respectivamente, y otro componentes de la corporación municipal y de los grupos teatrales participantes.