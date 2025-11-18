El desbordamiento del río Arlés provoca el derrumbe de un muro de una finca en la parroquia de Oleiros, en Ribeira

La crecida del Arlés a causa de la borrasca ‘Claudia’ de la semana pasada derribó parte de un muro y dejó otra bastante dañada Chechu Río

Entre el goteo de incidencias provocadas por el paso de la borrasca ‘Claudia’ en días pasados por O Barbanza, tuvo lugar el derrumbe de una parte del muro de bloques de hormigón con base de piedras de perpiaño -acabaron levantadas y tumbadas- del cierre de una finca situada en la parroquia ribeirense de Oleiros, muy cerca de su núcleo principal de San Martiño, a causa del desbordamiento del río Arlés. Al parecer, sucedió entre la noche del viernes y la madrugada del sábado, en un momento en el que se registraron copiosas precipitaciones y, además, dejaron en mal estado otra parte del vallado, que presenta grietas.

Se da la circunstancia de que no es la primera vez que la riada echa abajo la valla de esa parcela, pues hace un año ya le pasó lo mismo cuando estaba formada por cimentación de hormigón y bloques. Incluso murieron ahogadas las gallinas que había en un cobertizo. En esta ocasión, además del muro tirado, todavía se aprecian los efectos de la inundación, con la parcela en que habitualmente había un invernadero totalmente anegada.

Medidas paliativas

En la mañana de ayer acudió su propietaria al Ayuntamiento de Ribeira para interesarse por la posibilidad de que se adopten medidas que eviten que cada vez que se desborda ese cauce fluvial se producen daños en su finca. La concejala de Economía e Facenda y de dicha parroquia, Herminia Pouso, que ya tenía conocimiento de ello, se desplazó al lugar para analizar lo ocurrido y plantear posibles soluciones. “Estivemos mirando algunha opción de paliar a situación na que se atopa ese cauce fluvial, pero parece que non se pode facer gran cousa, xa que ese treito pasa polo seu nivel máis baixo e resulta moi fácil que en época de fortes choivas, como a borrasca que acaba de azotar á zona, se produza el efecto riada”, dijo.

Por el momento, desde el Gobierno local se indicó que, para tratar de mitigar el problema, se va a proceder a la retirada de árboles caídos en ese tramo del Arlés y a abrir un poco más la cuneta para facilitar un mayor desagüe, y la empresa Viaqua revisará un cruce de aguas por si pudiera estar atascado y agravase aún más si cabe la situación causada por la crecida del río. De todas maneras, desde el Ayuntamiento, que ya le comunicó a Augas de Galicia su intención de intervenir en ese río, se apunta que cuando vuelva a llover como en días pasados se repetirá esa situación, pues la finca afectada se encuentra en una zona de alto riesgo potencial de sufrir inundaciones y no parece que se pueda hacer más de lo propuesto.