Comienza en el Malecón de Ribeira la instalación de la carpa que albergará la pista de hielo a partir del 28 de noviembre

Los operarios iniciaron esta mañana en el Malecón ribeirense la instalación de la carpa que albergará la pista de hielo desde el 28 de este mes

La carpa que albergará una pista de hielo que, previsiblemente, abrirá sus puertas el próximo 28 de noviembre, ya comenzó su instalación en el Malecón de Ribeira, a la altura de la sede del Distrito Marítimo. La Asociación de Empresarios de Ribeira, impulsora de esta iniciativa cofinanciada por la Xunta de Galicia, la Diputación de A Coruña y el Ayuntamiento de Ribeira. confirmó que ya obtuvo todos los permisos necesarios, por lo que iniciaron los preparativos para poder contar con esa atracción, del que precisa que "será un espacio de diversión para todas las edades durante la temporada navideña y, un año más, se convertirá en un punto de encuentro para vecinos y visitantes, apoyando al comercio local".

Tal y como se informó hace unas semanas, y tras las sugerencias recibidas hace un año, la pista de hielo contará con una superficie un 30% superior a la del año pasado, con la finalidad de que los patinadores tengan una amplitud más adecuada para sus desplazamientos, sobre todo en las horas punta, Así, los 250 metros cuadrados de pista de hielo que hubo hace unos doce meses se verán incrementados hasta los 350, lo que supone cerca de un 30% más. Será dentro de una carpa que rondará los 500 metros cuadrados.

Pese a que la apertura de la instalación está programada para el 28 de noviembre, todavía no ha trascendido nada sobre su acto inaugural, aunque previsiblemente, se dejará para más adelante, posiblemente para hacerlo coincidir con el encendido del alumbrado decorativo navideño y la inauguración del belén municipal, previsto para el 8 de diciembre, y permanecerá inicialmente hasta el 12 de enero de 2026, aunque no se descarta que se pueda prolongar, como ya sucedió la vez pasada.

Iluminación navideña

Por otro lado, desde el Ayuntamiento ribeirense comunicaron que a partir de las dos y media de esta tarde se cortará a la circulación la céntrica Avenida Rosalía de Castro con motivo de la instalación de la iluminación decorativa de Navidad por parte de los operarios de la empresa Tecmodeco SL, de Vilagarcía, que resultó ser la adjudicataria con una oferta de 159.720 euros, lo que equivale a una rebaja de 1.549 euros (-0,96%). Está previsto que el tráfico rodado ser pueda restablecer una vez que concluyan esos trabajos, pero por el momento no hay una hora aproximada para ello. Igualmente, desde la Policía Local rideirense se comunicó que los residentes con garajes en esa zona podrán acceder a través de la Rúa Marcial de Adalid.