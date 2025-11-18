Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ribeira 

Así es como se vive desde dentro la campaña de Navidad del percebe de Aguiño

El ribeirense Víctor Oujo expone a través de sus redes sociales el motivo por el que este producto se encarece en estas fechas 

Fátima Pérez
18/11/2025 11:31
Los percebes de Aguiño
Los percebes de Aguiño
D.A.

El ribeirense Víctor Oujo narra en sus redes sociales cómo se vive desde dentro la campaña de Navidad de los percebeiros de Aguiño, en Ribeira, a través de una serie de vídeos que publicará a lo largo de estas semanas. Se trata de una de las campañas que presenta los precios más elevados del producto, pero también “a máis dura” tal y como apunta Oujo.

Concretamente estos percebeiros trabajan en dos zonas de la Ría de Arousa: la de Sálvora y Vionta, y la de Sagres y Torán. A esas rocas es a donde se acercan para hacerse con el mejor producto.

Víctor Oujo, ribeirense y creador de contenidos para redes sociales
Víctor Oujo, ribeirense y creador de contenidos para redes sociales
Cedida

En el que fue el primer capítulo de la serie, el de Ribeira acompañó a un equipo de profesionales en una jornada marcada por el mar de fondo, que movió con fuerza la planeadora y complicó los atraques. Tras recoger las piñas de percebes, los tripulantes seleccionaron el producto y retiraron lo que no servía, por supuesto sin perder de vista a quienes continuaban trabajando en las rocas.

Al finalizar la jornada, la tripulación se dirigió a la lonja para preparar el percebe para la subasta, clasificándolo en tres categorías: bueno, mediado y pequeño.

No es la primera vez que el creador de contenidos muestra en sus redes sociales el trabajo que hay detrás del precio de los percebes, ya que durante los meses de verano también compartió imágenes con la intención de visibilizar el riesgo que caracteriza esta profesión. “Despois de ver este vídeo vas entender por que os percebes son tan caros”, sentenciaba Oujo.

Te puede interesar

Sera Pérez deja de ser entrenador del Villalonga

El Villalonga cambia de entrenador al prescindir de Sera Pérez
Gonzalo Sánchez
Amador Muñoz, responsable de Fincas Galicia.

Fincas Galicia, compromiso inmobiliario con sello gallego
Lara Fontela
La crecida del Arlés a causa de la borrasca ‘Claudia’ de la semana pasada derribó parte de un muro y dejó otra bastante dañada

El desbordamiento del río Arlés provoca el derrumbe de un muro de una finca en la parroquia de Oleiros, en Ribeira
Chechu López
La clausura del IV Festival Internacional de Teatro Amador de Galicia tuvo lugar en el auditorio de Ribeira, donde se representaron las cinco funciones de la actual edición

El IV Festival Internacional de Teatro Amador de Galicia echa el cierre en Ribeira en una nueva muestra de su compromiso con las artes escénicas
Chechu López