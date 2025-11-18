Así es como se vive desde dentro la campaña de Navidad del percebe de Aguiño

Los percebes de Aguiño D.A.

El ribeirense Víctor Oujo narra en sus redes sociales cómo se vive desde dentro la campaña de Navidad de los percebeiros de Aguiño, en Ribeira, a través de una serie de vídeos que publicará a lo largo de estas semanas. Se trata de una de las campañas que presenta los precios más elevados del producto, pero también “a máis dura” tal y como apunta Oujo.

Concretamente estos percebeiros trabajan en dos zonas de la Ría de Arousa: la de Sálvora y Vionta, y la de Sagres y Torán. A esas rocas es a donde se acercan para hacerse con el mejor producto.

Víctor Oujo, ribeirense y creador de contenidos para redes sociales Cedida

En el que fue el primer capítulo de la serie, el de Ribeira acompañó a un equipo de profesionales en una jornada marcada por el mar de fondo, que movió con fuerza la planeadora y complicó los atraques. Tras recoger las piñas de percebes, los tripulantes seleccionaron el producto y retiraron lo que no servía, por supuesto sin perder de vista a quienes continuaban trabajando en las rocas.

Al finalizar la jornada, la tripulación se dirigió a la lonja para preparar el percebe para la subasta, clasificándolo en tres categorías: bueno, mediado y pequeño.

No es la primera vez que el creador de contenidos muestra en sus redes sociales el trabajo que hay detrás del precio de los percebes, ya que durante los meses de verano también compartió imágenes con la intención de visibilizar el riesgo que caracteriza esta profesión. “Despois de ver este vídeo vas entender por que os percebes son tan caros”, sentenciaba Oujo.