Ribeira

Ribeira ofrece el próximo sábado un curso de iniciación y reciclaje sobre manejo de colonias felinas

Tendrá lugar con entrada libre, hasta completar aforo, en el centro cultural Lustres Rivas, se ofrecerá con entrada libre hasta completar el aforo y lo impartirá la docente Ángeles Doval

Chechu López
17/11/2025 05:30
El Ayuntamiento de Ribeira programó para el 22 de noviembre un curso de iniciación y reciclaje del manejo de colonias felinas
El Ayuntamiento de Ribeira programó para el 22 de noviembre un curso de iniciación y reciclaje del manejo de colonias felinas

La Concellería de Benestar Animal de Ribeira, que dirige Eladio Muñiz, pondrá en marcha una acción centrada en la mejora de la gestión de las colonias felinas existentes en el municipio. De esa manera, el próximo sábado, día 22 de noviembre, de 16.00 a 20.00 horas, en el centro cultural Lustres Rivas, se ofrecerá con entrada libre hasta completar el aforo un curso de iniciación y reciclaje sobre el manejo de las mismas y que impartirá la docente Ángeles Doval. 

En relación a esta actividad, el propio edil de dicha área explicó que se trata de una medida para “formar aos participantes no coidado dos grupos de gatos de maneira axeitada e, en consecuencia, garantir o correcto funcionamento das colonias felinas”. Así, consistirá en la formación y acreditación inicial y renovación de las acreditaciones vencidas de los colaboradores del programa CER, de Captura-Esterilización-Retorno, en Ribeira.

