Las corales polifónicas de Ribeira ofrecerán sendos conciertos los días 21 y 22 de este mes con motivo de la festividad de Santa Lucía

José Manuel Parada Alvite 'Suco II', Alxandre Fontán, Ana Barreiro y Antonio 'Tucho' Fernández presentaron el cartel de los dos conciertos de las corales polifónicas ribeirenses Chechu Río

La Coral Polifónica Municipal e Ribeira y la Coral Polifónica do Círculo Mercantil de Ribeira ofrecerán sendos conciertos en la iglesia parroquial de Santa Uxía los días 21 y 22 de este mes, respectivamente, con motivo de la festividad de Santa Lucía, patrona de la música y de sus profesionales, y que tendrán entrada libre hasta completar el aforo del templo. Estos recitales están organizados por ambas entidades en colaboración con la Concellería de Cultura y de la Unidade Pastoral (UPA) ribeirense. La concejala del Área cultural municipal, Ana Barreiro, acompañada de los dos directores de ambas formaciones musicales, Alexandre Fontán y Antonio Fernández, respectivamente, así como de José Manuel Parada Alvite, ‘Suco II’, secretario de la segunda, desgranaron los detalles de estos eventos.

La edila manifestó que “a música protagonizará a axenda cultural deste próximo fin de semana no que acompañaremos a parte dos nosos músicos que festexan á súa patroa. Teremos a ocasión de desfrutar do talento local, do bo facer de tódolos integrantes das dúas corais polifónicas. E farémolo nun espazo de relevancia como é a igrexa coas súas particularidades acústicas. Quero agradecer, polo tanto, tamén a colaboración da UPA de Ribeira e do párroco Alfonso Mera por permitir que o templo acolla citas culturais como pasou recentemente, no Día de Tódolos Santos, coa lectura dramatizada de ‘Don Juan Tenorio’ a cargo do Grupo Municipal de Teatro de Ribeira e, como adoita facerse no Nadal, co concerto de confraternidade que tamén protagonizarán ambas corais", declaró Barreiro.

Música sacra

En primer lugar, el viernes 21 de noviembre, a partir de las ocho de la tarde, actuará la Coral Polifónica Municipal de Ribeira con su recital titulado ‘Cántica Sacra II’, en el que se incluirá un repertorio compuesto por trece temas en dos partes. Según desveló Alexandre Fontán, la primera se centrará más en cantos a la Virgen, con algunas canciones interpretadas el año pasado y otras incorporaciones: ‘As catro antífonas marianas’ –‘Alma redemptoris mater’, ‘Ave regina coelorum’, Regina coeli’ y ‘Salve regina’-, todas ellas en canto gregoriano, y un ‘Ave María’ (siglo X), para luego dar paso a una pieza del Renacimiento, ‘Stabat mater’ de Giovanni María Nanino, y la pieza ‘Virgen Hermosa’ en homenaje al sacerdote José Pérez Rajoán, que fue maestro de la capilla de la Catedral de Santiago de Compostela a mediados del siglo XX.

La segunda parte comenzará con otra pieza del Renacimiento, ‘Panis angelicus’, de autor anónimo pero identificado claramente con la Escuela Romana, para luego dar paso al ‘Miserere’ tradicional (siglo XVIII) de la música de Semana Santa de A Pobra y que se interpreta en la procesión del Santo Entierro en Santiago do Deán y que fue traducida en 1910 por el músico compostelano Ricardo Fernández Carreira. Seguidamente se dará paso al Barroco, con el himno ‘O cor amoris víctima’ de autor incierto, y rematará con el himno para la procesión del Domingo de Ramos ‘Christus Vincit’ de Jan Kunc y con el ‘Himno a Santa Icía’ del autor catalán Francesc Civil i Castellví. "O programa é un importante salto cualitativo na actividade coral e de valor cultural e servirá para incentivar que a actividade da coral siga indo cara arriba", precisó Fontán.

Canciones marineras

Por su parte, Antonio ‘Tucho’ Fernández indicó que el recital de la Coral Polifónica do Círculo Mercantil de Ribeira será el sábado 22 de noviembre, a las ocho y media de la tarde, con un programa compuesto por seis temas como son la canción marinera ‘Peixe fresco’ de Travieso Quelle, la canción cántabra ‘Viento del norte’ de los hermanos Agüero, ‘Peregrino de la noche’ de Sergei Jaroff, la canción popular marinera ‘El mar y Dios’ de García Montoto, la versión coral de Alfredo Oliveira de ‘Yo quiero ser marinero’ y la ‘Salve Rociera’ de Martín Morales.

Esta actuación tendrá lugar después de la misa vespertina, en la que dicha c oral también interpretará otras pie. ‘Tucho’ Fernández agregó que van a intentar hacer las cosas lo mejor posible “porque somos pouquiños e todos maiores e vamos intentar conquistarvos co que facemos e podemos”. Y concluyó diciendo que la intención sería que actuasen juntas las dos corales, como sucede en el festival de confraternidad de Navidad, pero en esta ocasión ellos ya tenían una programación hecha con el párroco, y luego recibieron la llamada del Ayuntamiento, pero al final acordaron hacer un concierto cada coral, con la intención de que el próximo año lo hagan de forma conjunta.