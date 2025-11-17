Eliminarán la cita previa para gestiones ordinarias de carácter tributario en la Oficina de Recaudación de la Diputación de A Coruña en Ribeira

La Oficina Provincial de Recaudación para la comarca de O Barbanza se ubica en la Avenida Miguel Rodríguez Bautista, en Ribeira Chechu Río

La Diputación de A Coruña eliminará de manera definitiva la cita previa como vía preferente para la realización de las gestiones ordinarias en el ámbito tributario con la Administración provincial que se realizan en sus Oficina de Recaudación, como la que funciona en Ribeira, así como en otras once localidades como A Coruña (2), Ames, Arteixo, Arzúa, Betanzos, Corcubión, Ferrol, Narón, Negreira, Ordes, Ortigueira y Santiago de Compostela. El nuevo modelo a implantar permitirá el acceso libre y directo de los ciudadanos.

El presidente provincial, Valentín González Formoso, desveló que la supresión de la cita previa entrará en vigor el próximo 1 de enero."É certo que unicamente ata agora só o 20% dos trámites e consultas da cidadanía eran con cita previa, pero é un sinal que lle enviamos de compresión de que a Administración debe ser aberta e accesible para todos”. Así, la institución provincial mantendrá la posibilidad de poder solicitar cita para trámites más complejos o que requieran un asesoramiento especial.

Balance provincial

Formoso explicó los servicios tributarios de la Diputación de A Coruña realizaron el año pasado más de 429.000 asistencias a la ciudadanía en sus trámites con la Administración, de las que cerca de 70.000 fueron presenciales -14.357 fueron con cita previa-, y agregó que, año tras año, las estatística da Tesourería provincial muestran un incremento en el número de atenciones presenciales a los vecinos.

Respecto al resto de las asistencias, un total de 366.504, fueron no presenciais, y entre ellas destaca el uso de la Oficina Virtual Tributaria (OVT) de la Diputación, que anualmente incrementa el número de trámites, pasando de 100.746 en 2021 a 262.953 en 2024. También cuentan con cifras elevadas la atención telefónica al contribuyente, con 69.452 asistencias en 2024, y por correo electrónico, con 26.828.

Accesible

Con el nuevo modelo que se acaba de anunciar, la institución provincial coruñesa destaca que consolida la atención presencial sin cita previa "como vía preferente e prioritaria", manteniendo un sistema complementario con cita previa para casos que requieran asesoramiento especializado, como plusvalías, expedientes ejecutivos complejos o trámites catastrales. Esta modalidad está especialmente pensada para personas mayores o en situación de vulnerabilidad digital, que precisan una atención acompañada y personalizada.

El presidente provincial refirió que el objetivo que se persigue la Diputación es “garantir a accesibilidade e a calidade do servizo de atención á cidadanía e que ningunha persoa quede excluída”. Además, explicó que elimina esperas y trámites sólo para conseguir una cita. González Formoso puso un énfasis especial en la dimensión social de esta medida, recordando que el acceso digital a la Administración no puede convertirse en un obstáculo para una parte de la sociedad.

“A fenda dixital é unha realidade que afecta especialmente ás persoas maiores. A administración non pode ser un muro para quen non domina a tecnoloxía: debe ser unha porta aberta á cidadanía”, declaró Valentón González, quien agregó que “con esta decisión garantimos que todo o mundo, independentemente da súa idade ou das súa habilidades dixitais, teña acceso real e efectivo aos servizos públicos”.