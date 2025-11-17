La Casa do Mar de Aguiño se inunda dos veces debido a la borrasca ‘Claudia’ y a la avería de la bomba de achique de un pozo de registro

El GAEM de Ribeira comprobó la situación del pozo de registro causante de la inundación en la Casa do Mar de Aguiño Chechu Río

La borrasca ‘Claudia’ sigue dejando a su paso un reguero de pequeñas incidencias en la comarca barbanzana. Además de las cuantiosas balsas de agua en carreteras y redes de recogida de aguas pluviales y alcantarillados desbordados, así como caídas de árboles y ramas, entre otras, la más destacable del fin de semana tuvo lugar en la tarde del sábado tarde, y que se repitió horas después, con la inundación del sótano de la Casa do Mar de Aguiño, concretamente, en donde se ubica su salón de actos.

Allí empezó a entrar gran cantidad de agua que procedía de un pozo de registro exterior de la línea de recogida de las aguas de lluvia y superficiales. Ello se debió a que su bomba de achique dejó de funcionar, posiblemente debido a que se estropeó, por lo que fue necesario poner a funcionar una bomba de achique del Grupo de Atención ás Emerxencias Municipal (GAEM) para evitar que se siguiera filtrando el agua que se estaba acumulada en ese sistema hidráulico.

El agua que se filtró hasta el sótano de la Casa do Mar aguiñense llegó a alcanzar unos cinco centímetros de altura y no fue a más gracias, además de que entraron en funcionamiento las bombas de achique del ascensor, y a la gran labor de la dotación de guardia del Grupo de Atención ás Emerxencias Municipal (GAEM) y de integrantes de la asociación cultural Francisco Lorenzo Mariño, que estuvieron evacuando el agua con escobones, pues no había alcanzado la altura necesaria como para usar directamente otra bomba de achique, que si emplearon para desaguar el referido registro.

Actividad suspendida

Esa incidencia y el hecho de que, tras rematar en torno a las siete y veinte de esta tarde la evacuación del agua el interior del inmueble, el suelo estaba todavía muy húmedo y suponía un riesgo, fueron lo que provocó la suspensión de la segunda sesión del ‘Ciclo de Contadas de Humor” de Aguiño, en la que se iba a ofrecer el monólogo ‘Donas de lugar’ de María da Pontragha.

La entidad responsable de la organización y programación de dicha actuación, que es el citado colectivo Francisco Lorenzo Mariño, comunicó a través de sus sistemas habituales que esa actuación se suspendió por ”causa de fuerza mayor”, sin especificar nada más al respecto. Tras pedir disculpas por esa cancelación, ese colectivo anunció que próximamente se comunicará la nueva fecha y el lugar donde tendrá lugar ese espectáculo.

Repetición

La dotación de guardia del GAEM de Ribeira acudió a primera hora de la mañana de ayer, poco después de entrar en servicio, para realizar las comprobaciones sobre la situación en la que se encontraba la Casa do Mar de Aguiño tras el episodio de inundación registrado horas antes. Aunque entonces lograron achicar el agua filtrada, las copiosas precipitaciones registradas durante la noche hicieron que se reprodujese la incidencia.

En el pozo de registro, de unos tres metros de profundidad, el agua llegó a alcanzar una altura de metro y medio, que se había vuelto a filtrar en la Casa do Mar, en donde el agua no alcanzó la altura del sábado, pues lo evitaron las bombas de achique del ascensor. Los componentes del GAEM lograron vaciar esa arqueta utilizando las bombas de achique de su equipamiento de emergencias.