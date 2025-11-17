Acometen la señalización viaria horizontal en el acceso al punto limpio y matadero de Ribeira que fue pavimentado y dotado de recogida de pluviales

La señalización horizontal en la explanada contempla el pintado de unas 112 plazas de aparcamiento Chechu Río

La empresa Canarga SL acomete estos días la señalización viaria horizontal, incluyendo el pintado de unas 112 plazas de aparcamiento, de la explanada de acceso al punto limpio y al matadero, en el polígono industrial de Xarás, en Ribeira, tras completarse previamente la instalación de una red de recogida de pluviales y la pavimentación con aglomerado asfáltico en caliente de 6 centímetros de espesor de sus 4.232 metros cuadrados.

Debido a las tareas de pintado de las marcas viales, se ha instalado señalización vertical con carácter provisional en las que se indica que no se podrá aparcar en esa zona desde hoy y hasta este viernes, 21 de noviembre, en horario de ocho de la mañana a ocho de la tarde "por trabajos de asfaltado", aunque realmente es por el referido pintado.

Esta actuación supone una inversión de 99.560 euros, que fue el precio de adjudicación del contrato a la citada empresa, y que supuso una rebaja del 15,9% respecto al presupuesto inicial de 118.383 euros por el que salió a licitación, y que cuenta con una subvención concedida de 94.706 euros de la Consellería de Economía e Industria con cargo a la orden de ayudas para la habilitación y mejora de infraestructuras en parque empresariales.

Proyecto

El proyecto técnico de esta intervención especifica que la zona de actuación tenía un pavimento de aglomerado asfáltico en “muy mal estado” y que ello se debía, básicamente, a la inexistencia de una red de evacuación de las aguas pluviales, provocando que se acumule la lluvia en puntos determinados y que se generen profundos baches y disgregaciones, con el consiguiente deterioro del pavimento.

Por ello, el objetivo fundamental de la actuación que está a punto de rematar pasa por la mejora del firme de esa explanada del parque empresarial ribeirense, a través de la aplicación que ya se hizo de una nueva capa de pavimento de aglomerado asfáltico en caliente. Previamente, se instaló la línea de recogida de aguas pluviales con tuberías de PVC corrugado de 200 y 315 milímetros de diámetro, así como de las arquetas sumidero y pozos de registro.

Además, se construyó una cuneta revestida de hormigón al pie del talud existente, se procedió a sanear la zona más deteriorada de la explanada, se aplicó una subbase de zahorra en los baches, se extendió en toda la superficie una capa de mezcla bituminosa en caliente de 6 centímetros de espesor.