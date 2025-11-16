Mi cuenta

Ribeira

Programan en Ribeira un taller sobre buenas prácticas en las compras online para evitar estafas, web engañosas y falsas ofertas

Desde la Concellería de Novas Tecnoloxías inician la formación de las próximas semanas con ciberseguridad ya que mucha gente hace ahora sus compras de cara a Navidad y al estar próximo el Black Friday

Chechu López
16/11/2025 06:45
Cartel del próximo curso sobre ciberseguridad que se ofrecerá el 21 de noviembre en el aula Cemit de Ribeira
Cartel del próximo curso sobre ciberseguridad que se ofrecerá el 21 de noviembre en el aula Cemit de Ribeira

Con la finalidad de promover una Navidad cibersegura, la Concellería de Innovación e Novas Tecnoloxías programó un taller para el 21 de noviembre, de 12.00 a 13.30 horas, en el aula Cemit. Se trata de una acción formativa gratuita, abierta a todos los vecinos y en la que se informará sobre buenas prácticas en las compras online, para evitar fraudes, webs engañosas y falsas ofertas. Los interesados pueden anotarse de manera presencial en el propio aula, llamando al número de teléfono de contacto 981 876 043 o enviando un mensaje a la dirección de correo electrónico cemit.ribeira@xunta.gal. 

El edil Álex Vidal explicó que será el primer curso de una programación que se ultima y que estará centrada en el periodo navideño. “Empezamos coa ciberseguridade porque moitas persoas comezan a facer as compras do Nadal en novembro e está próximo o Black Friday. É época con moito volume de vendas nas tendas físicas e nas plataformas dixitais, polo que lles ofrecemos información para facelo de xeito seguro, porque en ciberseguridade, cada clic conta”.

