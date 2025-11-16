Programan en Ribeira un taller sobre buenas prácticas en las compras online para evitar estafas, web engañosas y falsas ofertas
Desde la Concellería de Novas Tecnoloxías inician la formación de las próximas semanas con ciberseguridad ya que mucha gente hace ahora sus compras de cara a Navidad y al estar próximo el Black Friday
Con la finalidad de promover una Navidad cibersegura, la Concellería de Innovación e Novas Tecnoloxías programó un taller para el 21 de noviembre, de 12.00 a 13.30 horas, en el aula Cemit. Se trata de una acción formativa gratuita, abierta a todos los vecinos y en la que se informará sobre buenas prácticas en las compras online, para evitar fraudes, webs engañosas y falsas ofertas. Los interesados pueden anotarse de manera presencial en el propio aula, llamando al número de teléfono de contacto 981 876 043 o enviando un mensaje a la dirección de correo electrónico cemit.ribeira@xunta.gal.
El edil Álex Vidal explicó que será el primer curso de una programación que se ultima y que estará centrada en el periodo navideño. “Empezamos coa ciberseguridade porque moitas persoas comezan a facer as compras do Nadal en novembro e está próximo o Black Friday. É época con moito volume de vendas nas tendas físicas e nas plataformas dixitais, polo que lles ofrecemos información para facelo de xeito seguro, porque en ciberseguridade, cada clic conta”.