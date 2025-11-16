Mi cuenta

Ribeira

El Natural Sport homenajea al exedil de Deportes, Xabier Vidal, y al exentrenador nacional portugués Joaquím Peixoto

El club ribeirense indicó que el luso forma parte del selecto grupo de componentes de un "Sueño Hecho Realidad" y ya figura en su Salón de la Fama. como los suecos y kosovares que entrenan en Ribeira

Chechu López
16/11/2025 22:25
El Club Natural Sport realizó un reconocimiento a Xabier Vidal y Joaquim Peixoto
El Club Natural Sport realizó un reconocimiento a Xabier Vidal y Joaquim Peixoto

El Club Natural Sport de Taewondo aprovechó la celebración del stage de preparación para el Nacional de Clubes’25 para rendir un “merecido reconocimiento” a dos personas que “han estado presentes significativamente” en la reciente historia de dicha entidad deportiva. Uno de ellos fue el hasta hace unas semanas concejal de Deportes, Xabier Vidal, al que desde dicho club le han querido mostrar su agradecimiento “por todo lo que hizo por la entidad durante estos dos años, además de ver un proyecto de futuro con nuestra entidad”. Y añade que se trató de una época en la que “lo más fácil sería escuchar cosas negativas de los políticos”, pero subraya que él demostró “saber escuchar, saber estar, creer en el futuro y ser muy buena persona. Gracias Xabi”. 

El otro reconocimiento fue para un histórico como Joaquim Peixoto, exentrenador nacional de Portugal y uno de los fundadores de ‘Sueño Olímpico-Campamento de Verano’. El Natural Sport destaca de Joaquim Peixoto que siempre estuvo con ellos, “en nuestros corazones, es una persona íntegra y maravillosa”, y añadió que desde hoy “formará parte de ese selecto grupo de personas que forma parte de un Sueño Hecho Realidad, y, por ello, ya tiene su lugar en el Salón de la Fama del Natural Sport”. Asimismo, desde hace una semana que el club incluyó a los representantes suecos y kosovares que están entrenando en Ribeira en su Salón de la Fama.

