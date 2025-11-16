El Centro Recreativo de Artes homenajea en la entrega de los Premios de Poesía 'Albariza' a Manuel Reiriz Dios "por todo o que conseguiches"

Manuel Reiriz recibió una figura de piedra de manos de su sucesora en la presidencia, Rosa Orellán Chechu Río

Hace poco más de un año que Manuel Reiriz Dios dio a conocer que a comienzos de 2025 dejaría de ser presidente del Centro Recreativo de Artes tras 4 décadas de entrega al frente de esa sociedad, y en marzo le llegó el relevó de Rosa Orellán Santos. Aquel anunció fue en otra entrega, la de los premios del Concurso de Poesía ‘Albariza’ -fue su gran impulsor- y, ayer, con motivo de la entrega de galardones de su duodécima edición, en la que colabora el Ayuntamiento de Ribeira, la propia entidad le rindió un emotivo homenaje a su trayectoria, que incluyó un caluroso y prolongado aplauso de los asistentes, y le obsequió con una figura de piedra con dos manos sujetando una paloma y que incluyó una inscripción con la dedicatoria "Mira cara atrás e síntete orgulloso por todo canto conseguiches".

Seguidamente, se procedió a la entrega de los reconocimientos a los mejores trabajos, recayendo el primero y segundo de la categoría de 9 a 11 años en ‘O bosque que cambia de cor’ de Nicolás González Ordóñez y ‘Aldara, abre a túa mente’ de Paula Paz Martínez, respectivamente, y se otorgó un accésit a ‘As cartas da miña avoa’ de Claudia Arcos Paz. De 12 a 14 años, la primera fue ‘A nosa identidade’ de Fátima de la Iglesia Lobato y la segunda ‘Unha muller diferente” de Ana González Barreiro, y un accésit para ‘A miña avoa’ de Erik Vidal Pego. La modalidad destinada a adolescentes, de 15 a 17 años, quedó desierta al no presentarse trabajo alguno.

Premios

El primer y segundo clasificados en las dos primeras categorías recibieron una placa conmemorativa y un vale de 150 y 75 euros para material deportivo y escolar, respectivamente. Y en la modalidad de mayores de 18 años el primero fue para ‘Espertas’ de Manuel López Rodríguez -placa y 250 euros- y el segundo para ‘Vodas de ouro’ de Alba Sánchez Ares -placa y 75 euros-, y hubo accésits para ‘As de Artes’ de Rebeca Puentes Carro y ‘Blues de vaca Manola’ de Emilio Fernández de Sanmamed. Las menciones especiales para personas mayores se concedieron a las obras ‘A vida hai que amala’ de Pepita Vidal Pérez y ‘Pepiño saiu a xogar’ de Magdalena Castro González, que recibieron sus respectivas placas. Los galardones incluyen la publicación de sus poemas.

El jurado, compuesto por Patricia Torrado -ganadora de la categoría de adultos de 2024-, Manuel Reiriz, Naima El Gargari y Alicia Padín, reconoció el “magnífico traballo de apoio á creatividade na infancia e mocidade nos centros de ensino” y agradeció la participación de alumnado de los colegios de Artes, O Grupo, Bayón, Sagrado Corazón de Jesus de Castiñeiras y Galaxia. Igualmente valoró la cantidad y calidad de las obras presentadas en las diversas categorías y agradeció la participación de todos los autores y a la organización del concurso su contribución de manera activa a la dinamización y prestigio de la creación literaria y la lengua gallega.

Expresión cultural

La alcaldesa de Ribeira manifestó tras la entrega de los premios que este concurso es un "claro exemplo" de lo que es la expresión cultural, pues contribuye a enriquecer culturalmente a la sociedad, impulsando su participación activa "e difundindo a cultura dende un lugar moi concreto e significativo como é a parroquia de Artes", precisó María Sampedro. En referencia directa al certamen, la primera edila subrayó que se trata de una "cita ineludible" con el mundo de las letras, la creación literaria en gallego.

Fue un acto de entrega de premios literarios que contó con la intervención musical del grupo A Misela, de Noia, que interpretó varios temas, como 'María la portuguesa' de Carlos Cano y 'Cartagenera', entre otras. Haciendo referencia a ello, Sampedro Fernández, manifestó que la música y la poesía van de la mano, y seguidamente felicitó a los premiados y a todos los que participaron, y puso en valor la la implicación de cinco colegios de la localidad y la labor que realiza el Centro Recreativo de Artes. En representación de esta última intervino Rosa Orellán, que en marzo pasado tomó el relevo de Reiriz Orellán en la presidencia, y que manifestó que "hai que ter unha sensibilidade especial para facer poesía, porque hai que chegar á alma".