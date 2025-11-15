Ribeira mantiene en diez pajes infantiles y dos adultos la limitación para ir encima de las carrozas de su Cabalgata de Reyes

La Cabalgata de Reyes de Ribeira de Ribeira es una de las más vistosas de las localidades que conform,an O Barbanza y de otras de su entorno Chechu Río

La alcaldesa de Ribeira, María Sampedro, firmó ayer el decreto de adjudicación del contrato de servicio de diseño y producción de las seis carrozas para su uso en régimen de alquiler durante la Cabalgata de Reyes que, previsiblemente, tendrá lugar en la tarde del próximo 5 de enero de 2026. Se trata de un procedimiento que se sacó a licitación por un presupuesto inicial de 32.670 euros y del que resultó concesionaria Parade Factory Di Luca SL, que fue la única empresa que presentó una propuesta, con una oferta económica de 32.549 euros.

Las carrozas que deberá diseñar y producir la empresa adjudicataria, y cuya fecha límite para tenerlas rematadas será el mediodía del 27 de diciembre, serán las tres de Sus Majestades de Oriente, así como una que portará la Estrella de Belén, otra para el Cartero Real y una con temática marinera, como principal medio de vida del municipio. Tal y como se establecen en los pliegos de prescripciones técnicas, cada carroza deberá contar con espacio suficiente para 12 ocupantes, que serán 10 pajes infantiles y 2 adultos.

Cambios

El año pasado, pese a que no llegaron a salir en desfile las carrozas contratadas a otra empresa adjudicataria al suspenderse el recorrido debido a la previsión de adversa meteorología, ya se introdujeron muchas novedades respecto a lo que se estuvo haciendo tradicionalmente, como que antes era una decena de carrozas las que integraban la Cabalgata de Reyes, con media docena de carácter temático, como fue en 2024 las que giraron en torno a varias obras conocidas del escritor francés Julio Verne.

Hace dos años desfilaron por el centro de Ribeira diez carrozas, de las que media docena fueron temáticas sobre obras conocidas de Julio Verne Chechu Río

La altura de las carrozas deberá oscilar entre un mínimo de 3,5 y un máximo de 4,8 metros, debido a la iluminación decorativa de Navidad de las calles por las que atravesará el desfile-, así como los mínimos de 7,3 metros de largo y 2,45 de ancho. Las tres carrozas en las que irán Melchor, Gaspar y Baltasar podrán tener motivos distintos, pero principalmente deberán ir decoradas en un color -azul, rojo y verde-, con trono real y con espacio suficiente para que pueda ir una docena de personas sentadas, con 10 pajes infantiles y dos adultos.

Elementos principales

Por su parte, la carroza de la Estrella de Belén tendrá a esta como elemento principal e irá iluminada, además de incluir otros elementos en consonancia con la temática propia de la misma. La carroza del Cartero Real tendrá elementos identificadores de ese personaje, tipo buzón, carruaje, caballos o similares debidamente ornamentados y decorados; mientras que la de temática marina será "alusiva al mar como principal medio de vida de nuestro municipio, con elementos como aparejos, barcos, anclas, olas o similares, debidamente decorados. En cada una de estas tres carrozas se habilitará el mismo número de personas que en cada una de las de los Reyes Magos de Oriente.

La reducción del número de carrozas de 10 a 6 unidades, que ya se acordó hace doce meses, provocará que sean menos niños los que participen encima de las mismas, pues en años anteriores fueron un total de alrededor de 150 chiquillos los que fueron sobre ellas y que, al no habilitarse otro sistema, ahora más de la mitad de esa cifra deberá ir a pie por las calles. Esa circunstancia generó reacciones en contra por parte de los colectivos que tradicionalmente tenían representación en cada una de ellas, y también por parte de los padres de los chiquillos que solían ir en ellas.