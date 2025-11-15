La borrasca ‘Claudia’ inunda el salón de actos de la Casa do Mar de Aguiño y obliga a suspender una actuación programada

El GAEM eliminó el agua acumulada en un registro exterior y que se estaba filtrando al salón de actos de la Casa do Mar de Aguiño Cedida

La borrasca ‘Claudia’ sigue dejando un reguero de pequeñas incidencias en la comarca barbanzana. Además de las balsas de aguas en carreteras y redes de recogida de aguas pluviales y alcantarillados desbordados, la más destacable tuvo lugar esta tarde con la inundación del sótano de la Casa do Mar de Aguiño, en donde se ubica el salón de actos, en donde empezó a entrar agua que procedía de un registro exterior de la línea de recogida de las aguas de la lluvia y superficiales, y en el que fue necesario poner a funcionar una bomba de achique para evitar que se siguiera filtrando el agua que estaba acumulada en ese sistema.

Al parecer, dejó de funcionar la bomba de achique que tiene ese sistema y entonces el agua acumulada empezó a entrar en el referido inmueble, donde llegó a alcanzar unos cinco centímetros de altura y no fue a más gracias a la labor de la dotación de guardia del Grupo de Atención ás Emerxencias Municipal (GAEM) y de integrantes de la asociación cultural Francisco Lorenzo Mariño, que estuvieron evacuando el agua con escobones, pues no había alcanzado la altura necesaria como para usar una bomba de achique, que si emplearon para desaguar el referido registro.

Riesgo

Esa incidencia y el hecho de que, tras rematar en torno a las siete y veinte de esta tarde la evacuación del agua el interior del inmueble, el suelo estaba muy húmedo y suponía un riesgo, fueron lo que provocaron que provocó la suspensión de la segunda sesión del ‘Ciclo de Contadas de Humor” de Aguiño, en la que se iba a ofrecer el monólogo ‘Donas de lugar’ a cargo de María da Pontragha.

La entidad responsable de la organización y programación de dicha actuación es el citado colectivo Francisco Lorenzo Mariño, que comunicó a través de sus sistemas habituales que esa actuación se suspendió ”causa de fuerza mayor”, sin especificar nada más al respecto- Tras pedir disculpas por esa cancelación, anunció que próximamente se comunicará la nueva fecha y el lugar donde tendrá lugar ese espectáculo.