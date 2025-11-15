Desplegado un amplio dispositivo por un accidente de tráfico en la Autovía do Barbanza en Palmeira

Un Renault Megane acabó impactando contra la mediana de hormigón tras salirse de la vía por el margen derecho, chocar con el guardarraíl y salir rebotado Chechu Río

La calzada en dirección hacia Ribeira de la Autovía do Barbanza fue escenario en torno a las diez y cuarto de esta mañana de un accidente de tráfico, a la altura del punto kilométrico 37, a su paso por la parroquia ribeirense de Palmeira. Al parecer, fue un Renault Megane conducido por una mujer de mediana edad el que se salió de la calzada por el margen derecho e impactó contra el guardarraíl y salió rebotado contra el otro lado de dicha infraestructura viaria, donde chocó con la mediana de hormigón, donde acabó parando. Además de los daños en la carrocería, el coche sufrió el reventón de sus dos ruedas delanteras, pero la persona que iba a los mandos de ese automóvil resultó ilesa.

En un primer momento fue un particular el que contactó con el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia para comunicar lo sucedido, indicando que había un coche que chocó contra un muro, y seguidamente lo hizo la propia conductora del Renaul Megane siniestrado para dar cuenta a los gestores de dicho servicio de coordinación de las incidencias en la comunidad autónoma gallega lo que, a su juicio, le había pasado y les precisó que no estaba herida, por lo que no era necesario movilizar a la ambulancia de Urxencias Sanitarias de Galicia-061.

Medios movilizados

Con la información facilitada, desde el 112 Galicia se dio traslado de lo ocurrido a las Policías Locales de Ribeira y de A Pobra, las dotaciones de guardia del Grupo de Atención ás Emerxencias Municipal (GAEM) y del parque comarcal de Bomberos de Ribeira, que procedieron a la limpieza de la calzada debido a que se habían derramado sobre la misma gasóleo, aceite y líquido refrigerante; a la empresa de mantenimiento de la AG-11, que señalizó el accidente, y el resto de los vehículos sólo pudieron circular por el carril derecho, ya que el otro estaba bloqueado por el automóvil siniestrado;.

También acudió hasta el lugar del accidente una patrulla de la Guardia Civil de Tráfico de Santiago de Compostela, que se encarga de instruir el atestado, y el servicio de grúa, que procedió a la retirada del coche accidentado. Tras esa intervención y el remate de la limpieza de la calzada se pudo restablecer la normalidad en la circulación, algo que sucedió tres horas después de registrarse el accidente de tráfico.

Nuevo derrame

Posteriormente, el GAEM se desplazó hasta la Avenida do Malecón, tras recibirse un aviso de un vertido de gasóleo, aceite y otros líquidos por parte de un vehículo, que se pudo comprobar que era el mismo que el siniestrado en la Autovía do Barbanza. Al parecer, la grúa que lo había retirado se detuvo en ese vial y fue entonces cuando se produjo ese derrame.