La vivienda de emergencia social ‘A Garita’, en la parroquia ribeirense de Carreira, deberá entrar en servicio a comienzos del 2026

La obra de acondicionamiento de un inmueble situado junto la casa de cultura de Carreira como el centro de acogida 'A Garita' supuso una inversión de 170.700 euros Chechu Río

El Ayuntamiento de Ribeira y la empresa César Gonzalez, SL, formalizaron este miércoles el contrato del suministro e instalación del equipamiento y mobiliario para la vivienda de emergencia social ‘A Garita’, ubicada junto la casa de cultura de Carreira y que, en su día, llegó a albergar la sede y aulas de varios talleres de empleo. Ello ha sido posible después de que a comienzos de esta semana se resolviera dicho procedimiento de licitación con la adjudicación del mismo en cuatro lotes y que supusieron un importe total de 23.168 euros, lo que supone una rebaja de casi el 1,5% respecto al precio inicial, que era de 23.517 euros, y que resultó ser la mejor oferta global y en cada uno de los lotes, a los que concurrieron entre dos y tres licitadoras, según el caso. Teniendo en cuenta que el plazo de ejecución es de mes y medio, todo apunta a que este centro de acogida deberá entrar en servicio a comienzos de 2026.

En concreto, el equipamiento de la cocina y del baño, en el que se incluyen mampara de ducha, vitrocerámica, horno, microondas, campana extractora, frigorífico, lavavajillas, lavadora, plancha, batidora eléctrica, aspiradora, televisión, muebles, mesado, grifería, mesa y silla, se adjudicó por 11.781 euros. La dotación del segundo lote, compuesto por los textiles, que incluyen edredones, juegos de ropa de cama, cobertores, toallas, alfombras, manteles y cojines, se adjudicó por 1.144 euros; mientras que la oferta que hizo la concesionaria para el lote 3 del mobiliario para el salón y los dos dormitorios, en el que se contemplan un sofá, mesa de centro, butacas, armario auxiliar de baño, canapés, colchones, mesillas de noche, cabeceros, armarios, espejo, recibidor, mueble y mesa de oficina y estores, ascendió a 9.338 euros. Por último, el lote 4, correspondiente al menaje y la cubertería de cocina, que incluye vasos, platos, cubiertos y sartenes, entre otros, se adjudicó por 998 euros.

Esta actuación, que está financiada con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, a través de los fondos europeos Next Generation EU, se suma a la acometida meses atrás para el acondicionamiento de dicho inmueble como centro de acogida en la parroquia ribeirense de Carreira, actuación adjudicada a la empresa Obras y Contratas Rivademar SL por 170.700 euros, y que recibió financiación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) dentro de la línea de ayudas para promover la inclusión social, luchar contra la pobreza y cualquier forma de discriminación.