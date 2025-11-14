La vivienda de emergencia social ‘A Garita’, en la parroquia ribeirense de Carreira, deberá entrar en servicio a comienzos del 2026
El Ayuntamiento de Ribeira y la empresa César García SL, adjudicataria por 23.168 euros del suministro e instalación de su equipamiento y mobiliario, formalizaron esta semana el contrato
El Ayuntamiento de Ribeira y la empresa César Gonzalez, SL, formalizaron este miércoles el contrato del suministro e instalación del equipamiento y mobiliario para la vivienda de emergencia social ‘A Garita’, ubicada junto la casa de cultura de Carreira y que, en su día, llegó a albergar la sede y aulas de varios talleres de empleo. Ello ha sido posible después de que a comienzos de esta semana se resolviera dicho procedimiento de licitación con la adjudicación del mismo en cuatro lotes y que supusieron un importe total de 23.168 euros, lo que supone una rebaja de casi el 1,5% respecto al precio inicial, que era de 23.517 euros, y que resultó ser la mejor oferta global y en cada uno de los lotes, a los que concurrieron entre dos y tres licitadoras, según el caso. Teniendo en cuenta que el plazo de ejecución es de mes y medio, todo apunta a que este centro de acogida deberá entrar en servicio a comienzos de 2026.
En concreto, el equipamiento de la cocina y del baño, en el que se incluyen mampara de ducha, vitrocerámica, horno, microondas, campana extractora, frigorífico, lavavajillas, lavadora, plancha, batidora eléctrica, aspiradora, televisión, muebles, mesado, grifería, mesa y silla, se adjudicó por 11.781 euros. La dotación del segundo lote, compuesto por los textiles, que incluyen edredones, juegos de ropa de cama, cobertores, toallas, alfombras, manteles y cojines, se adjudicó por 1.144 euros; mientras que la oferta que hizo la concesionaria para el lote 3 del mobiliario para el salón y los dos dormitorios, en el que se contemplan un sofá, mesa de centro, butacas, armario auxiliar de baño, canapés, colchones, mesillas de noche, cabeceros, armarios, espejo, recibidor, mueble y mesa de oficina y estores, ascendió a 9.338 euros. Por último, el lote 4, correspondiente al menaje y la cubertería de cocina, que incluye vasos, platos, cubiertos y sartenes, entre otros, se adjudicó por 998 euros.
Esta actuación, que está financiada con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, a través de los fondos europeos Next Generation EU, se suma a la acometida meses atrás para el acondicionamiento de dicho inmueble como centro de acogida en la parroquia ribeirense de Carreira, actuación adjudicada a la empresa Obras y Contratas Rivademar SL por 170.700 euros, y que recibió financiación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) dentro de la línea de ayudas para promover la inclusión social, luchar contra la pobreza y cualquier forma de discriminación.