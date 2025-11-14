Adjudicada provisionalmente la iluminación ornamental para la Navidad de Ribeira por importe de 159.720 euros

La única empresa licitadora, Tecmodeco SL, ya resultó adjudicataria en 2024 Chechu Río

Tras quedar desierto el primer procedimiento de contratación del suministro del lote correspondiente de iluminación decorativa navideña de Ribeira, que se presupuestó en 480.975 euros para cuatro años, a razón de 120.244 euros por cada uno, al no presentarse empresa alguna, el Ayuntamiento volvió a sacarlo a licitación pero sólo para esta próxima Navidad, elevando el importe inicial a 161.269 euros. Pese a la premura de tiempo, ese contrató despertó el interés de Tecmodeco SL, de Vilagarcía, que ya fue la adjudicataria hace un año, y que esta vez presentó una oferta de 159.720 euros, lo que equivale a una rebaja de 1.549 euros (-0,96%).

Así, al no haber más propuestas, esa empresa quedó clasificada en primer lugar y se le adjudicó de manera provisional, a la espera de que presente de forma telemática, a través del registro general de entrada del Ayuntamiento, la documentación que se le requiere en el plazo de siete día que se le otorgó, y que está relacionada con la solvencia económica y financiera y técnica, así como de garantías exigibles y adscripción de medios personales o materiales.

En lo que a plazos se refiere, en el pliego de condiciones técnicas de este procedimiento se establece que la puesta en servicio de toda la iluminación decorativa que figura en el pliego, compuesta por 415 elementos diversos -se aumentó respecto a otros años para dar mayor viveza a los espacios públicos en esas fechas tan señaladas-, será en la tarde-noche del 8 de diciembre, y su funcionamiento de mantendrá hasta la noche del 6 de enero.

Carnaval y fiestas

En cuanto al otro lote de iluminación decorativa para Carnaval y las fiestas de verano y las patronales, que salió a licitación por un importe de 43.197 euros, se presentaron dos empresas, una de ellas la referida de Vilagarcía y la otra Distribuciones Dalisa Ponteareas SL, que fue la que obtuvo la mayor puntuación -60 frente a 33.55-, por su oferta económica más ventajosa, de 13.310 euros, y sobre todo por los 24 puntos que recibió al proponer una mejora de cinco unidades sobre lo recogido en el pliego del procedimiento. Se le otorgó un plazo para presentar la documentación requerida y en caso de que no lo haga se entenderá que retira su oferta, pasando a solicitarle al otro licitador las misma documentación.