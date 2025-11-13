Ribeira y Aguiño se mantienen firmes en su reclamación para la cobertura de las vacantes y bajas de médicos en sus centros de salud

Decenas de personas secundaron la concentración de protesta convocada por la Plataforma en Defensa da Sanidade Pública do Barbanza delante del ambulatorio de Ribeira

Decenas de vecinos de Ribeira se concentraron un jueves más, convocados por la Plataforma en Defensa da Sanidade Pública do Barbanza, delante del centro de salud de Ribeira para denunciar la falta de médicos en su ambulatorio, y en el consultorio periférico de Aguiño, así como la sobrecarga asistencial que padece el personal sanitario en activo y que, sostienen que, impide garantizar una mínima calidad asistencial a pacientes, por lo que reclaman que se cubran las vacantes y bajas.

Una semana más fueron representantes de varios partidos políticos los que estuvieron al lado de los ribeirenses movilizados por esta causa y a los que mostraron su apoyo. Entre ellos se encontraron integrantes del Bloque Nacionalista Galego (BNG), cuyo portavoz municipal, Luis Pérez, reclamó una vez más a la Consellería de Sanidade que cubra todas las bajas y vacantes de profesionales facultativos y de otras áreas sanitarias que se produzcan en los ambulatorios de Ribeira y de Aguiño.

En su discurso, Pérez Barral insistió en que la Atención Primaria es "o primeiro chanzo do sistema sanitario e debe estar dotada dos medios humanos e materiais necesarios para ofrecer unha atención de calidade". Igualmente, el líder de la formación frentista sostuvo que "debemos garantir a calidade asistencial. Os recortes e a falta de planificación na Sanidade Pública poden acarrear un empeoramento da saúde dos doentes e un deterioro xeral dos servizos esenciais”.

Servicio básico

Luis Pérez advirtió que "non podemos permitir que se normalice a falta de médicos, nin que se degrade un servizo básico que é un dereito, non un privilexio. Se non son capaces de aplicar medidas, polo menos deberían votar a favor das iniciativas e accións que propoñemos no BNG como ese plan de inxectar 200 millóns de maneira inmediata na Atención Primaria, recursos que permitirían mellorar a situación”.

Por último, el BNG recuerda que las situaciones en los centros de salud de Ribeira y Aguiño no son casos aislados, sino que "forman parte dun problema estrutural que afecta a toda a comarca do Barbanza e ao conxunto do país". Por ello, anuncia que registrará nuevas iniciativas para instar a la Xunta de Galicia a elaborar un plan urgente de refuerzo de la Atención Primaria, "con máis contratacións, melloras laborais e incentivos que permitan fixar persoal médico no rural e nas vilas costeiras", concluyó Pérez Barral.