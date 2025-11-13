Programados en Ribeira un total de cuatro talleres de baile social y linedance para adultos en los niveles de iniciación e intermedio

Francisco Muñiz, director técnico y pedagógico del Taller Alecrín, será el responsable de impartir esos talleres hasta finales de junio de 2026

El Taller Alecrín, en colaboración con la Asociación de Amas de Casa y de la Concellería de Educación, ambas de Ribeira, ponen en marcha cuatro obradoiros de baile para adultos: linedance y baile social, en los niveles de iniciación e intermedio. Tendrán lugar los sábados en el aula de ballet del Conservatorio Profesional de Música ‘Enrique Paisal’ de la capital barbanzana., dentro de la “Temporada 25-26. Compromiso co Baile”. Los interesados pueden llamar al número de teléfono de contacto 698 150 432 o enviar un mensaje a la dirección de correo electrónico talleralecrin@gmail.com para realizar la reserva previa, pues el límite de alumnos por cada uno es de 16 personas.

Los dos talleres de linedance, para niveles de iniciación e intermedio, Iniciación e Intermedio) son para 'singles' y en ellos se enseñarán coreografías de ritmos clásicos como swing y polka hasta otros modernos como disco o funky, sin olvidar los latinos como bachata o cha-cha-chá.Por otro lado, se impartirán otros dos talleres de baile social, con los mismos niveles, y se dirigen a parejas e incluirán ritmos estándar como vals, swing y tango hasta otros latinos y tropicales como los referidos cha-cha-chá y bachata, pasando por salsa o kizomba, entre otros.

Promociones

Además, la oferta se completa con una serie de actividades y promociones entre las que sobresale ‘Xoga ao baile deportivo’ dirigida a escolares y en la que se hará partícipes a los niños de 5º y 6º de Educación Primaria "nun esforzo por achegalos a esa disciplina nas aulas de Educación Física". Otra será la propuesta para el ‘Día Internacional de la Danza’, actividad en la que los alumnos del Taller Alecrín exhibirán "o mellor do seu repertorio" en un evento para todos los públicos y que, según indica Muñiz, "xa empeza a ser un referente nas propostas de danza da comarca".

Francisco Muñiz, director técnico y pedagógico del Taller Alecrín, será el responsable de impartir esos talleres, que se desarrollarán desde este mes hasta finales de junio de 2026. Se trata de un colectivo compuesto por dos entidades sin ánimo de lucro, como son la Asociación Cultural Taller Alecrín y el Club Deportivo Alecrín, que desde hace más de tres décadas se dedican a fomentar el baile a nivel social, cultural y deportivo a través de programas propios y ajenos en colaboración con entidades públicas, asociativas y privadas en los entornos de las comarcas de O Barbanza y de Santiago de Compostela.