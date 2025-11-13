Presupuestada en 84.500 euros la ampliación de la red de alcantarillado en Muiños, en la parroquia ribeirense de Oleiros

La actuación afecta a cuatro ramales que suman un total de 421 metros lineales y que carecen de red de saneamiento para la recogida de aguas fecales Chechu Río

El Ayuntamiento de Ribeira abrió el procedimiento de licitación para la ejecución de las obras de ampliación de la red de saneamiento en el lugar de Muiños, en la parroquia de Oleiros, con un presupuesto base de 84.500 euros y un plazo máximo de ejecución de tres meses. Las empresas interesadas en este contrato tienen de plazo para presentar sus ofertas hasta antes de rematar el próximo 27 de noviembre a través del Sistema de Licitación Electrónica da Xunta de Galicia (Silex).

El proyecto de esta actuación, que fue redactado por los servicios técnicos municipales, recoge que la zona en la que está previsto acometer estas obras carece de red de alcantarillado alguna. Cabe recordar que hace un par de años que el Ayuntamiento ribeirense ejecutó la instalación de red de saneamiento en el lugar de Muiños y pozo de bombeo en Portochouzo, sin que estuviera contemplada la dotación de ese servicio básico en los viales secundarios, pese a carecer del mismo.

Por ello, ahora se decidió acometer esta actuación en cuatro ramales, de aglomerado asfáltico y con longitudes que oscilan entre 65 y 180 metros lineales, para un total de 421 metros, que será la misma de las tuberías de 250 milímetros de diámetro que se instalarán en zanja. Se precisa que esos viales disponen de pendiente suficiente para una correcta evacuación por gravedad de las aguas residuales, además de que son de competencia y titularidad municipal, por lo que no será necesario realizar expropiación alguna.

Pozos de registro

El proyecto indica que se colocarán los 12 pozos de registro contemplados con una separación máxima entre cada uno de ellos de 35 metros. En cuanto a los pavimentos se contempla la reposición de los mismos en todo el ancho de cada ramal con la aplicación de una mezcla bituminosa en caliente de seis centímetros de espesor.

Previamente a todos esos trabajos se llevará a cabo el replanteo de las obras, la demolición de los pavimentos y retirada de los materiales resultantes a un vertedero autorizado y la excavación de las zanjas previstas, dejándolas preparadas para realizar el montaje de las distintas tuberías, tras lo que se efectuarán las preceptivas pruebas de las instalaciones.