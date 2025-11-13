Mi cuenta

Diario de Arousa

Ribeira

La conselleira de Vivenda y la alcaldesa de Ribeira abordaron actuaciones en materia de infraestructuras de interés para la capital barbanzana

Allegue y Sampedro mantuvieron una reunión de trabajo en la que también participaron la directora territorial de dicho departamento en A Coruña, Begoña Freire, y la ingeniera municipal, Uxía Landeira

La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas y la alcaldesa de Ribeira mantuvieron una reunión de trabajo para abordar actuaciones de interés para la capital barbanzana
La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas y la alcaldesa de Ribeira mantuvieron una reunión de trabajo para abordar actuaciones de interés para la capital barbanzana
La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, mantuvo esta mañana una reunión de trabajo con la alcaldesa de Ribeira, Mariola Sampedro, en el que también participaron la directora territorial de dicho departamento autonómico en A Coruña, Begoña Freire, y la ingeniera municipal, Uxía Landeira, para abordar actuaciones en materia de infraestructuras de interés para la capital barbanzana. Ese encuentro se enmarcó en la línea de colaboración que mantiene el área que dirige Martínez Allegue con los ayuntamientos, prestándoles apoyo para ejecutar actuaciones que contribuyan a mejorar la calidad de vida de lo vecinos y reforzar la competitividad económica.

