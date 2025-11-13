El Ayuntamiento de Ribeira pone en marcha medidas para mejorar la imagen y salubridad del entorno del edificio del mercado municipal

Los contenedores que estaban dispersos en tres zonas en el entorno del edificio del mercado municipal fueron agrupados en el lateral de la carpa multiusos

La Concellería de Mercados de Ribeira trabaja en la mejora del entorno del edificio del mercado municipal. Así en el transcurso de esta semana se llevó a cabo el reagrupamiento en un lateral de la carpa multiusos de los contenedores de basura que había dispersos en tres puntos distintos, concretamente, entre su entrada, la parte de la plaza de abastos junto a la entrada y la mitad de la Rúa Canarias. Para ello, la Administración local adecuó con la construcción de una plataforma de hormigón el nuevo área destinado a esos recipientes destinados al depósito de residuos.

Respecto a esta medida, desde el Gobierno local se indica que supone un nuevo paso en la mejora de una zona en la que confluyen mucha gente, y que se decidió unificar la ubicación de los contenedores de basura para optimizar el servicio de recogida y también para que los vecinos dispongan de los recipientes más habituales, como son los de fracción resto, envases y papel-cartón, en un mismo punto. Igualmente, esa medida también permite ganar algunas plazas de aparcamiento en las proximidades del mercado municipal y de comercios del entorno.

Además, con la hoja de ruta focalizada en el edificio que alberga la plaza de abastos , se contempla otra serie de acciones sobre su fachada y la iluminación. Así, se anuncia que en próximas semanas se procederá a la eliminación de las pintadas de ese inmueble municipal y se repararán las fuentes luminosas del perímetro del mercado municipal para dotar de mayor visibilidad a ese espacio, especialmente en esta época del año en que los días son más cortos y las horas de luz natural disminuyen. Y, de cara a la Navidad, se indica que no faltará la decoración propia de esas fechas.